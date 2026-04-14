「21世紀大君夫人」收視開紅盤 IU：我從未掉出第1名

IU(左)在新戲中主動出擊倒追邊佑錫(右)。(圖／Disney+提供)

由IU、邊佑錫主演的「21世紀大君夫人」開播後收視開紅盤，創下MBC金土劇歷代首播收視率第3名的好成績，第2集更拿下周六全天節目收視冠軍，應驗了IU先前的預言「我從未掉出業界第1名」。

「大君夫人」從開播前就空降電視與OTT戲劇話題榜首，全劇隱含6大必看亮點，不同於過往童話式愛情，而是成人世界的權力交換。首先最吸引觀眾的第1大亮點，就是IU和邊佑錫再續前緣。過去邊佑錫曾在「月之戀人」中飾演IU的渣男前任，如今邊佑錫知名度不可同日而語，兩人搭檔也被譽為「世紀級CP」。

第2大亮點就是再度掀起「王室題材」熱潮，韓劇 迷對於曾經風靡一時的「宮 野蠻王妃」絕對不陌生，如今「大君夫人」再次套用成功公式，果然打中市場需求。第3大亮點則是權力交易的契約式婚姻題材，帶有算計的先婚後愛，該如何從各取所需到彼此相愛，高度考驗編劇功力。

第4大亮點顛覆韓劇經典套路，女霸總IU主動出擊，倒追沒有實權的落魄王子邊佑錫，雙方關係形成互補與依賴，先談交易再談感情。第5大亮點利用階級焦慮，把「財閥」與「王室」兩大權力體系的衝撞拉滿，讓主角陷入權力結構下的生存戰。

第6大亮點自然是頂級團隊，有IU以「業界第一」做保證，從導演到選角全部都是一時之選，果然交出業界第1名的成績單。「21世紀大君夫人」要用現代權力寓言故事，讓觀眾重新相信愛情。