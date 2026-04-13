觀影說劇╱安在旭最怕婚禮戲 摀嘴瞪眼驚嚇橋段獲讚

安在旭在「拜託老鷹5兄弟」劇中角色個性尖銳又傲慢，人稱「刺蝟皇太子」。（圖／八大電視提供）

由韓流始祖安在旭與女星嚴志媛主演，韓劇 「拜託老鷹5兄弟」描述啤酒廠女主人在新婚10天意外喪夫，決心接手釀酒廠家業，並照料4位小叔們，與酒店會長在工作中產生情愫的愛情故事。

在劇中人稱「刺蝟皇太子」的安在旭，角色個性尖銳又傲慢，妻子去世的15年來都是獨來獨往，直到遇見嚴志媛後，兩人不僅再度重拾幸福，更帶來一連串出人意料的驚喜。劇中最後迎娶嚴志媛的他，苦笑自招其實不太喜歡婚禮戲，甚至透露大多數演員都會儘量避免拍攝結婚戲，他解釋說，因為這過程對劇組所有人來說都非常辛苦；但面對這難拍的大場面，安在旭表示，看到女主角穿上漂亮婚紗時流露出的喜悅，仍很享受當下營造的幸福感。

一場得知嚴志媛懷上雙胞胎的橋段，安在旭當下摀嘴瞪大雙眼的驚嚇表情，讓同劇演員一致讚賞，覺得他流露出的可愛反應非常生動，和他對戲的嚴志媛不僅推崇前輩演技，更認為安在旭可考慮接演以家庭親情為主的周末劇。

此外，嚴志媛劇中挺著孕肚走路的表演真實自然，連飾演「小叔」的尹博笑稱她姿勢專業到位。嚴志媛解釋拍攝前會先設想要如何呈現，加上以前也扮演過孕婦有累積經驗。尹博頓時覺得自己失禮，調皮地向嚴志媛道歉：「老婆對不起」，原來兩人曾在「產後調理院」飾演夫妻，不僅如此，在「拜託老鷹5兄弟」中飾演酒廠創始人的崔炳模，和嚴志媛也曾合作過，崔炳模忍不住向同劇演員打趣笑說，沒想到大家關係真複雜。

韓劇「拜託老鷹5兄弟」中，嚴志媛（圖右三）新婚10天老公意外離世，扛起家業照顧小叔。（圖／八大電視提供）