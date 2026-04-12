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柯南「小蘭姊姊」出道？ 12歲女童星引日網友熱議：本名還藝名？

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「名偵探柯南」中，柯南與小蘭的互動扣人心弦。（圖／向洋影業提供）
「名偵探柯南」中，柯南與小蘭的互動扣人心弦。（圖／向洋影業提供）

人氣動畫「名偵探柯南」劇場版「高速公路的墮天使」於日本4月10日上映，而就在電影上映前一晚，一名12歲的藝人毛利蘭因為名字在網上迅速暴紅。

「周刊女性PRIME」11日報導，她在貼文中寫道：「大家好，我是毛利蘭！我已經成為國中生了。從福岡搬到沖繩，在新的環境開始活動！雖然才剛起步，但我會努力累積經驗、成長進步！今後也請多多支持！」

▲ 影片來源：X＠stardustfukuoka（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這則貼文不到一天便突破347萬次瀏覽，瞬間引爆話題。

網友紛紛留言表示：「這樣應該很容易讓人記住，因為和柯南角色同名同姓」、「如果有真人版，會不會出現『毛利蘭飾演毛利蘭』的情況？」也有人指出該童星潛在困擾：「感覺在網上搜自己的名字會很辛苦。」

根據毛利蘭所屬經紀公司「星塵傳播」（Stardust Promotion）官網，今年12歲的毛利蘭出生於2013年8月15日，活動經歷尚未記載。

對於12歲毛利蘭是否為本名，經紀公司回應：「這是她的本名，她的父母其實並不熟悉『名偵探柯南』，當初也不知道作品中有同名角色，是在育兒過程中，才發現有這樣的巧合。」

至於毛利蘭的未來發展，經紀公司表示：「目前尚未有具體工作安排，會以課程訓練為主。她現在是Stardust沖繩女子成員之一，5月將在福岡市的活動中登台演出，等於是返鄉表演。」

談到「毛利」這個姓氏，一般印象中多見於山口縣，但實際起源於神奈川。全日本約有3萬1600人姓毛利，其中以地福岡縣人數最多。

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