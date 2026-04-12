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田中麗奈突破尺度扮妓女 鹹濕床戰綾野剛

記者廖福生／綜合報導
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田中麗奈在片中有大尺度的演出。(圖／天馬行空提供)
田中麗奈在片中有大尺度的演出。(圖／天馬行空提供)

改編自日本文學家吉行淳之介所著同名小說的電影「星與月是天上的洞」，找來人氣與實力兼具的男星綾野剛飾演一名周旋於多名女性之間，卻因往日傷害而拒絕去愛的小說家矢添。綾野剛在片中除了全裸與多名女星激情演出，他與這些女性之間幽微的情感互動更是全片一大看點。

其中，他與田中麗奈飾演的妓女千枝子之間的知己情誼特別令人印象深刻。田中麗奈此次在片中一改過去賢妻良母的高雅女性形象，化身妓女千枝子，僅穿著內衣與綾野剛滾床演出。

在片中，妓女千枝子對矢添的情感早已超越了妓女對恩客的界線，然而他們的關係始終沒有進展，僅停留在肉體上的親密。隨著時間的流逝，看著矢添和充滿青春氣息的女大生愈走愈近，她也意識到自己身為女人，是時候該為自己的人生做出選擇。對於這個角色，田中麗奈坦言自己抱持著深刻的同理與同情，直呼：「每當我想起千枝子，我的心都會隱隱作痛！」

田中麗奈此次突破尺度，再度與導演荒井晴彥合作。對此，田中麗奈表示，自己一直都很希望有機會再次和荒井晴彥合作，「荒井導演寫的台詞總有股獨有的魅力，光是唸出來，就充滿著生命力！很高興終於有機會演出荒井導演執導的電影。」

對於田中麗奈的演出，導演荒井晴彥欣喜表示自己本來沒想到田中麗奈竟會答應演出，「她的演出超乎了我的預期，我沒想到她會演得這麼好！」一場千枝子在夜晚得公園，一邊盪著鞦韆，一邊和矢添笑著珍重再見，然後緊接著潸然淚下的戲，更是讓劇組工作人員直呼動人不已。

電影「星與月是天上的洞」劇情描述小說家矢添克二（綾野剛 飾）自從被妻子拋棄後，十年來始終單身。某天，他偶然與大學時代的同學（柄本佑 飾）重逢，得知對方的女兒已經21歲，這才真切感受到歲月流逝。他偶爾也會召妓，試圖以妓女千枝子（田中麗奈 飾）填補離婚後心中的缺口，舔舐被妻子拋棄的傷痛。年過不惑卻依然在內心掙扎的矢添，將自己投射到筆下小說的主角A（綾野剛一人分飾兩角）身上，描寫A與小自己20歲的女大學生B子之間的戀情，藉此探索「精神戀愛的可能性」。某日，矢添在畫廊裡與女大學生瀨川紀子（咲耶 飾）命運般地相遇。開車送紀子回家的途中，因她一次「失態」的意外舉動，兩人發展出一段奇異的情事。對戀愛既憎恨又恐懼，卻又打從心底渴望被愛的矢添，是否還能再次正視一個女人呢……？

綾野剛（左）飾演一名周旋於多名女性之間，卻因往日傷害而拒絕去愛的小說家矢添。(圖...
綾野剛（左）飾演一名周旋於多名女性之間，卻因往日傷害而拒絕去愛的小說家矢添。(圖／天馬行空提供)

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