觀影說劇╱日動畫奇幻穿書 「竊取本書者將會…」揭家族魔咒

日本動畫「竊取本書者將會…」改編自深綠野分的同名人氣小說。（圖／華映娛樂提供）

日本 奇幻冒險動畫「竊取本書者將會…」首次跨界挑戰聲優的新生代演員片岡凜與田牧空，為了更投入角色，不僅在錄音室大玩壁咚，還手牽著手一起配音，激盪出意想不到的默契火花，連導演福岡大生也對兩人的表現給予高度肯定。

「竊取本書者將會…」改編自深綠野分的同名人氣小說，該作曾入圍2021年本屋大賞，備受關注，劇情描述討厭看書的少女「御倉深冬」，因家中的「御倉館」藏書遭竊而觸發書之詛咒，整座城鎮被捲入書中世界，她在長耳白髮少女「真白」的引導下，踏上閱讀和解謎的旅程，並逐步揭開家族的祕密。

對於跨足聲優領域，近來在多部作品中嶄露頭角的片岡凜幾乎沒有猶豫便答應演出，「因為是第一次，所以不管結果如何，對我來說都會是難得的體驗。」她之前曾在晨間劇「女法官大人-如虎添翼」中一人分飾兩角，以帶有距離感與神祕氣質的角色讓觀眾留下深刻印象。

她為討厭看書的主角御倉深冬配音，她透露聲音表演與站在鏡頭前的演出方式截然不同，過去她多半靠著現場的拍攝氛圍跟服裝造型的變化去融入角色，但配音需要把所有情感集中在聲音裡並在有限的秒數內精準傳達，她說：「一開始最不習慣的，是要在既有的畫面中配合角色的情緒起伏去說話，不過隨著錄音進行，我已經能逐漸掌握發聲的力道，甚至開始享受這種純粹以聲音演繹的表演過程。」

替「獸耳娘」真白配音的田牧空則是原本就對聲優抱持興趣，童星出身的她以前也嘗試過朗讀劇，為了這次的配音工作，她反覆閱讀原著，還在劇本上詳細標記每句台詞的秒數，反覆練習說台詞的節奏，希望能在正式錄音時更貼近畫面。

儘管是首次合作，兩人卻不約而同地表示，第一次見面就不覺得生疏，田牧笑稱，錄音初期她其實相當緊張，但只要片岡在身旁就會感到安心。片岡則分享，兩人是在配音過程中一步步培養出默契，建立起如同革命情感般的信任關係，這點剛好與片中深冬與真白的互動相呼應。

兩人花了1個月的時間完成「竊取本書者將會…」的配音工作，被問起最難忘的幕後花絮時，她們異口同聲地說：「那一定是我們在錄音室裡玩起壁咚那件事啊！實在是太有趣了。」某場戲中，田牧空必須用帶點強勢的語氣說出台詞，她反覆嘗試卻始終抓不到感覺，導演見狀便提議不如試試壁咚，於是她真的對片岡凜做出壁咚動作並接著說出台詞，瞬間就找到屬於角色的氣場，她笑說：「連我都覺得自己的聲音有點帥氣。」

還有一場是深冬拉著真白的手往前走的戲，導演要求兩人實際手牽著手進行錄音，片岡表示，導演希望她的語氣是有點傲嬌又不失溫柔，而在實際牽手後，她也感受到田牧手心傳來的溫度，確實更容易將那樣的感覺自然地表現出來，讓她對導演的指導大感佩服。

兩人不僅為「竊取本書者將會…」獻出動畫配音初體驗，也持續探索更多元的發展方向，田牧空近年活躍於綜藝節目，前陣子更接下台日合作的青春電影並來台拍攝，累積跨國經驗，她表示，自己對未來並不設限，現階段接觸的每項工作對她來說都充滿新鮮感。片岡則期待未來能參與海外作品，甚至挑戰以英文演出，進一步拓展表演版圖。

「竊取本書者將會…」描述住在書香小鎮「讀長町」的高中生御倉深冬，她的家族從曾祖父那代起就經營著鎮上最大的書庫「御倉館」，儘管成長過程與書為伍，她卻對閱讀毫無興趣。某日，御倉館的書籍遭竊，整個小鎮突然被捲入書中世界，這一切，竟是書本帶來的書籍魔咒所導致，而解開詛咒的關鍵，就藏在書中的故事裡。