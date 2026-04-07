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IU翻邊佑錫舊帳「10年前劈腿我好友」

記者陳穎／綜合報導
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IU（右）、邊佑錫開心分享「21世紀大君夫人」拍攝趣事。（取材自imbc）
IU（右）、邊佑錫開心分享「21世紀大君夫人」拍攝趣事。（取材自imbc）

南韓女星IU（李知恩）與男神邊佑錫近日出席新劇「21世紀大君夫人」首爾記者會，兩人繼「月之戀人—步步驚心：麗」後暌違10年再度合作，當時邊佑錫詮釋渣男。IU開玩笑翻舊帳：「10年前他劈腿我好友，這一次會洗刷所有的錯誤！」

該劇講述一段發生在21世紀君主立憲制背景下的南韓故事，IU飾演女富豪，與邊佑錫詮釋的僅有大君頭銜、卻一無所有的王室成員之間展開愛情。邊佑錫因「背著善宰跑」暴紅全亞洲，他被問到人氣飆升是否感到壓力時表示：「非常感謝大家的關注和喜愛。」隨後他又笑說：「與其說是負擔，我更希望大家會更加愛我，其實我很喜歡大家的喜愛和關注。」

當被問及與IU的合作默契時，他說：「我們之前合作過兩次，令人驚訝的是，我們的默契一直延續至今。這次合作讓我們有機會展現10年來累積的默契，在片場她讓我感到輕鬆愉快，演技也給了我很大的幫助，所以拍攝過程既開心又充滿感激。」

IU則分享：「邊佑錫帶著一個非常帥氣的角色來找我，他決心要洗刷過去犯下的所有錯誤。10年前，他在『步步驚心：麗』中飾演與我閨蜜有染的男友，10年後，我們終於有機會在一起，就像準備了10年的戀人。」她解釋自己的角色是個煩躁、憤怒又貪婪的女子，但可愛的一面仍會讓大家喜歡。

邊佑錫的魅力無人能擋，飾演忠心耿耿侍臣的劉秀彬直言，他接演此劇除了劇本優秀外，最重要的原因是邊佑錫不論是外型還是個性都令人喜歡，拍攝過程中兩人也成為好朋友。

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