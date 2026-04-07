2度酒駕消失7年 SJ強仁攜新歌回歸

「Super Junior」前成員強仁宣布回歸歌壇。（取材自YouTube）

南韓 天團「Super Junior」(SJ)成員強仁因酒駕爭議消失演藝圈七年，突然閃電宣布攜新歌回歸，正式重啟個人歌唱活動。他日前透過個人YouTube頻道上傳名為「強仁自述」的影片，親自向外界說明近況與未來計畫。

強仁表示，此次回歸的最大動力來自海外粉絲的支持。他透露，今年將展開粉絲見面會巡演，首站預計從菲律賓起跑，「雖然還沒有完全定案，但有機會在現場與大家分享我親自創作的歌曲。」

在新歌「LOVE IS PAIN」發行前，強仁坦言內心曾有諸多顧慮，「但因為粉絲長時間的等待與支持，讓我鼓起勇氣重新站上舞台，好好呈現我的音樂」。他也提到，推出數位單曲的決定，正是希望回應粉絲的期待。

回顧過往，強仁的演藝之路歷經波折。他於2005年以SJ成員身分出道，曾擁有高人氣，但自2009年起接連捲入爭議，包括兩度酒駕及私生活風波，形象重挫，最終於2019年宣布退出團體，暫別演藝圈。

在影片最後，強仁向粉絲表達感謝之意，「能夠再次歌唱，並推出作品，都是因為你們的支持。」他也承諾未來將以更成熟的面貌回歸大眾視野。

對於他的復出，外界反應不一。有支持者認為他歷經長時間沉澱與反省，期待以全新姿態回歸；但也有網友質疑，過往多次酒駕爭議是否已被妥善面對。強仁能否藉由音樂作品重新贏回觀眾信任，仍有待時間檢驗。