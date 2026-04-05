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尹恩惠承認不紅了 回憶巔峰像夢 10年沒買精品「一度低潮崩潰」

記者陳穎／即時報導
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尹恩惠是女團出身，轉戰戲劇圈表現更亮眼。（取材自IG）
尹恩惠是女團出身，轉戰戲劇圈表現更亮眼。（取材自IG）

傳奇女團Baby V.O.X在1997年成軍，成員有簡美妍、金倚枝、李姬珍、沈恩珍、尹恩惠，其中轉戰戲劇圈的尹恩惠人氣最旺，她主演的「宮　野蠻王妃」、「咖啡王子1號店」把她推向高峰，不過後來因為抄襲服裝設計師，又打死不認錯，讓她人氣跌到谷底，轉戰當YouTuber。

尹恩惠近日透過YouTube影片坦言，自己過去曾因與其他當紅藝人比較而感到自卑，甚至一度陷入低潮。她也藉此分享心路歷程，鼓勵粉絲停止過度比較，學會珍惜當下生活。

尹恩惠上傳一支題為「當負面想法讓我感到痛苦時（與SNS上的他人比較、孤獨、日常空虛等）」的影片，並與粉絲互動、傾聽煩惱。一名粉絲透露，自己常因社群媒體而不自覺與他人比較，感到困擾。

尹恩惠坦言自己其實也未能完全擺脫這種心態。她回憶過去演藝事業巔峰時期，曾受邀出席巴黎、紐約等國際時裝週活動，「現在看到SNS上那些畫面，會忍不住想『我以前也去過這些品牌活動』、『我也曾經那樣過』，偶爾還是會有這種想法」。

她進一步表示，這樣的比較心態曾讓她覺得自己變得渺小、影響力不如以往，也開始懷念過去的輝煌，「那些情緒一度讓我感到憂鬱。」不過她後來逐漸轉念，「不知道從什麼時候開始，我告訴自己不要再沉溺於過去，現在的生活其實也有很多值得感謝的事情」。

尹恩惠分享，如今的她擁有過去未曾享受過的從容與自由，「我開始學會愛自己、享受生活，每一天對我來說都是一種禮物。」她也指出，人們在社群媒體上看到的美好表象背後，往往也有不為人知的一面。她建議粉絲，不妨將生活目標當作「待辦清單」，一步步實現，「為自己安排時間、投資自己，其實是可以的，也很重要。」

此外，尹恩惠也透露，自己過去10年幾乎沒有購買昂貴精品，但並未因此感到不幸福或自卑，「我不是說那些東西沒有價值，對某些人來說，那可能是很大的快樂，但不應該因為與他人比較而去追求」。

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