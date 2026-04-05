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Super Junior演唱會欄杆突斷裂、歌迷1樓跌落B1 SM致歉：3名觀眾受傷

記者闕志儒／即時報導
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Super Junior。（取材自IG）
Super Junior。（取材自IG）

韓國天團 Super Junior（SJ）出道20周年之際展開「SUPER SHOW 10」巡演，昨晚於首爾奧林匹克體操競技場舉行安可最終場，卻驚傳粉絲意外摔落看台，引發現場一度混亂。

據現場觀眾與網路流傳影片顯示，當晚演出進入安可階段，成員厲旭走至舞台邊緣，準備與歌迷近距離互動並握手。不料觀眾席前方欄杆疑似因承受過多重量突然斷裂，一整排粉絲瞬間自一樓跌落至B1層，場面驚險。目睹過程的厲旭當場抱頭、神情驚慌，隨即中斷互動並緊急向工作人員求助。

事故發生後，工作人員迅速趕抵現場，將受傷歌迷抬離並送醫處理。同團成員東海與始源也察覺異狀，第一時間上前關心狀況。

對此，據韓媒深夜報導SM Entertainment 於6日表示：「在安可最後一首歌曲演出時，本公司於觀眾席側邊設置的安全圍欄倒塌，導致3名觀眾跌落並受傷。傷者已立即送醫，接受必要的檢查與治療，經醫療團隊判斷為扭傷與挫傷，需約2週的休養與治療。」公司也表示：「對於此次事故中受傷的觀眾及其家屬，致上最深的歉意。我們將全力支援傷者治療，並持續提供協助直到完全康復為止。」

同時補充：「作為本次演出的主辦方，我們對此事故深感責任重大，未來將加強設施安全檢查與觀眾安全管理，防止類似事件再次發生。」並再次致歉：「對於這起突如其來的事故，讓受傷者與所有觀眾感到不安與困擾，我們再次深深致歉。」

粉絲墜到B1，畫面怵目驚心。（取材自微博）
粉絲墜到B1，畫面怵目驚心。（取材自微博）

粉絲墜到B1，畫面怵目驚心。（取材自微博）
粉絲墜到B1，畫面怵目驚心。（取材自微博）

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