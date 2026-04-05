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稅金高達55%...中山美穗20億遺產 獨子斷聯放棄繼承

記者陳穎／綜合報導
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中山美穗2024年12月在自宅因意外過世。（取材自中山美穗官方網站）
中山美穗2024年12月在自宅因意外過世。（取材自中山美穗官方網站）

日本演藝圈傳奇女星中山美穗於2024年12月6日離世，消息震驚全亞洲，讓無數影迷陷入悲痛。當時官方網站曾發出公告，表示為了讓粉絲有空間回顧女神生前的點滴，網站將維持運作至2026年春季，在今年3月31日正式閉鎖，如今官網已徹底關閉。

中山美穗身後留下鉅額約20億日圓(約1300萬美元)，而她和前夫作家辻仁成的21歲獨生子選擇放棄繼承，根據日媒報導，她長年旅居巴黎的兒子已決定放棄繼承，導致遺產可能轉由關係疏遠的母親承接。外界分析，除了母子多年未聯繫的情感因素外，日本高額遺產稅制度也是關鍵原因之一。

日本的遺產稅最高達55%，20億遺產要繳稅約11億日圓，且須在10個月內完成申報與繳納，稅負將非常沉重，加上中山美穗的遺產並非全都現金，其中還有不動產、著作權等，如果兒子選擇接手，就得要把這些資產變賣後換成現金，或是要為了繳稅而借錢，反而成為負擔，被形容猶如定時炸彈。

再加上中山美穗的兒子和前夫長年居住在法國，就算要繼承，處理日本的法律程序也相當複雜，這可能就是他選擇拋棄繼承的另一個原因。

日本 中山美穗

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