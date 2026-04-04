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遭圍毆喪命 南韓導演器捐救4命 嫌疑犯發單曲自白「我是流氓」惹眾怒

記者陳穎／即時報導
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韓國導演金昌民遭人圍毆致死。圖／摘自naver 梅衍儂
韓國導演金昌民遭人圍毆致死。圖／摘自naver 梅衍儂

南韓年僅40歲的電影導演金昌民日前傳出不幸消息，遭毆打導致腦出血身亡，震驚各界。韓媒進一步披露，其中一名加害者疑似在案發後還發行嘻哈歌曲，掀起輿論譁然與強烈撻伐。

▲ 影片來源：instagram平台＠neu_gate_film（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據報導，事件發生於去年10月20日凌晨，金昌民當時與兒子外出用餐，卻因口角衝突遭多人圍毆，過程中甚至被從背後鎖喉攻擊，最終因傷勢過重腦死離世。令人不捨的是，他在生命最後時刻選擇器官捐贈，成功挽救4條性命，留下無私大愛。

然而案件尚未落幕，近日網路再掀波瀾。有消息指出，其中一名20多歲的加害男子，疑似於事發後推出嘻哈單曲，歌詞內容提及「曾經純真的我早就不在了」、「我變成像流氓一樣的傢伙」等字句，引發南韓網友強烈不滿，批評行徑冷血。

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