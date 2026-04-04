我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

紐約市櫻花預計本周內盛開 除中央公園外還有5個賞櫻好去處

金世正巡演曾陷低潮 轉念一想「30歲該樂在其中了」

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金世正轉變心態，心境更輕鬆。（圖／Harper’s BAZAAR國際中文版提供）
金世正轉變心態，心境更輕鬆。（圖／Harper’s BAZAAR國際中文版提供）

韓劇女神、人氣歌手金世正今年迎來出道十周年的里程碑，同時也是她邁入30歲的重要時刻。除了在面對歌唱與演技時的心境變化，金世正也在尋找自己的旅程中，發現了新的人生課題。

從練習生一路到演員、歌手，透過「驅魔麵館」、「社內相親」、「月亮在江邊流淌」等韓劇作品獲得大眾喜愛，金世正成為「Harper’s BAZAAR 」四月號封面之星，分享星途心路歷程，曾在結束第一張正規專輯「門」的活動，進行海外巡演時陷入低潮，懷疑自己「真的是一個有足夠力量，能獨自填滿整個舞臺的人嗎？」對此感到很茫然，限定女團I.O.I出道的她，在團體解散後，對於獨自一人這件事也產生恐懼。

當時，金世正去看了高中時期的老朋友「Touched」樂團成員Yunmin的演出。看著好友在舞台上全然被能量填滿的樣子感到羨慕，而比起單純的「羨慕死了」的嫉妒心態，她思考的是：「為什麼跟我不一樣？」後來她才發現，在自己同時兼顧演戲、歌唱的時光裡，那是好友在舞台上日復一日、堅守7年所換來的成果。於是她轉換心態，巡演時目標變成了「盡情玩樂享受」，因此心境變得輕鬆，也感到很快樂，神奇的是，觀眾和身邊的朋友也都說她看起來相當游刃有餘。

除了唱歌、演戲，金世正在綜藝主持也展現全方位超強實力，被問如何調整想做好每件事的企圖心？她笑：「其實不用刻意去想，體力的極限就會幫我調整了。」向來自我要求甚高的她，以前無法接受「出道10年，演技和歌唱實力只有5年的水準」，但現在她會告訴自己：「你已經成為一個兩者兼顧的人了啊！」當發現能接受「二選一」時，她似乎也學會放下過多野心的方法。

說起迎接30歲，金世正對於長大成人這件事，認為似乎是「感情變遲鈍」的過程，她說：「變得比較不會受傷，專注於自己的時間也減少了。帶著從容去尋找自我，就是我最近的人生課題。」想起曾和前輩聊天時記下的話「樂在其中便會成長，汲汲營營則會停滯」，她說：「既然現在已經30歲，我覺得該是『樂在其中』的時候了。」

韓劇女神、人氣歌手金世正今年迎來出道十周年的里程碑。（圖／Harper’s BA...
韓劇女神、人氣歌手金世正今年迎來出道十周年的里程碑。（圖／Harper’s BAZAAR國際中文版提供）

金世正除了歌唱外，在演技、綜藝主持都展現超強實力。（圖／Harper’s BAZ...
金世正除了歌唱外，在演技、綜藝主持都展現超強實力。（圖／Harper’s BAZAAR國際中文版提供）

金世正成為「Harper’s BAZAAR 」四月號封面之星。（圖／Harper...
金世正成為「Harper’s BAZAAR 」四月號封面之星。（圖／Harper’s BAZAAR國際中文版提供）

金世正曾陷入低潮擔心撐不起舞台。（圖／Harper’s BAZAAR國際中文版提...
金世正曾陷入低潮擔心撐不起舞台。（圖／Harper’s BAZAAR國際中文版提供）

韓劇

上一則

周杰倫新巡演開跑 打造14公尺巨型機甲、首唱7首新歌

下一則

「浪姐7」首戰失利 范瑋琪當場落淚

延伸閱讀

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣
中年迎事業第二春 佘詩曼曝抗焦慮祕笈：別去想未來

中年迎事業第二春 佘詩曼曝抗焦慮祕笈：別去想未來
戲說從頭／朴敘俊因「一塊炸豬排」 點頭接演新劇

戲說從頭／朴敘俊因「一塊炸豬排」 點頭接演新劇
梁詠琪罕曬與龍鳳胎弟弟合照 他…好像年輕版鍾鎮濤

梁詠琪罕曬與龍鳳胎弟弟合照 他…好像年輕版鍾鎮濤

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
泰國女星Christine Michalsky決定站出來透露一切，希望不要再有受害者。(取材自Instagram)

泰女星倒臥家中求救 被救護員性侵拍裸照 驚悚細節公開

2026-04-02 02:22
Lisa將在賭城開唱。(路透資料照)

K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱

2026-03-30 20:03
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動