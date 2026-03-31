日女星滿島光雙喜臨門 帶球閃婚帥男模

滿島光(圖)閃嫁男模淺野啟介。（取材自Instagram）

40歲日本女星滿島光30日宣布閃婚，和模特兒淺野啟介共結連理。她同時大方公布自己肚子裡已經有了新生命，雙喜臨門的消息讓粉絲又驚又喜。

滿島光是日本演技派女星，曾出演NHK晨間劇等多部話題作品，成為日本國民女演員。近年她和佐藤健演出「First Love 初戀」引發熱烈回響，又被封為「初戀女神」，事業再攀高峰。

滿島光閃嫁男模淺野啟介(圖)。（取材自Instagram）

她的另一半淺野啟介則是模特兒界的天菜，39歲的他曾和水原希子的妹妹水原佑果交往，分手後無縫接軌混血名模松岡莫娜，一度被時尚圈懷疑是劈腿渣男。

滿島光在結婚聲明中表示，現在的生活以身體健康為第一要務，每天都在幸福和奇蹟的氛圍中度過。她字裡行間的幸福感藏不住，並且發文直接標注淺野啟介的帳號，聲明下方也有兩人的聯名簽名，相當樂意把這份喜悅跟大眾分享。

滿島光過去曾有過一段失敗的婚姻，她2010年10月嫁給導演石井裕也，2016年黯然離婚。她面對感情總是十分坦蕩，恢單也曾因戲生情，公開認愛永山瑛太的弟弟永山絢斗，可惜因為雙方工作忙碌，戀情無疾而終。如今順利梅開二度，另一半條件又如此優秀，羨煞不少女性。

此外，南韓長青男團「神話」成員李玟雨前天補辦婚宴，他不介意另一半曾有過一段婚姻，開心與嬌妻宴請賓客。雖然隊友們都帶著妻小來道賀，但根據賓客發出的照片來看，「神話」並未因李玟雨大婚而齊聚一堂，成員申彗星依舊不見蹤影。

韓媒採訪到相關人士，對方透露申彗星自從2022年底鬧出二度酒駕醜聞後，形同人間蒸發一般，跟所有朋友失去聯絡，也不再接任何演藝工作。