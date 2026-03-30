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40歲滿島光宣布懷孕閃婚 另一半身分是「天菜男模」

記者李姿瑩／即時報導
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滿島光（圖）和超模淺野啟介共結連理。（路透）
滿島光（圖）和超模淺野啟介共結連理。（路透）

40歲日本女星滿島光30宣布閃婚，和模特兒淺野啟介共結連理。她同時大方公布自己肚子裡已經有了新生命，雙喜臨門的消息讓粉絲又驚又喜。

▲ 影片來源：instagram平台＠keisukeasano_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

滿島光是日本演技派女星，另一半淺野啟介同樣是模特兒界的天菜。滿島光在結婚聲明中表示，現在的生活以身體健康為第一要務，每天都在幸福和奇蹟的氛圍中度過。她字裡行間的幸福感藏不住，並且發文直接標注淺野啟介的帳號，聲明下方也有兩人的聯名簽名，相當樂意把這份喜悅跟大眾分享。

這對新人也感謝外界長久以來的支持，希望未來大家也能夠繼續溫暖地為他們應援，今後演藝圈又多添了一對銀色夫妻。

▲ 影片來源：instagram平台＠hikarimitsushima

（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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