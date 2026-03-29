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福士蒼汰訪台大秀中文 直言小籠包必吃

記者李姿瑩／綜合報導
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福士蒼汰擁有183公分名模身材，穿上西裝帥氣有型。（記者王聰賢／攝影）
福士蒼汰擁有183公分名模身材，穿上西裝帥氣有型。（記者王聰賢／攝影）

日本男神福士蒼汰日前現身台北101水舞廣場，以活動大使身分出席「2026 GQ Suit Walk」。他穿著一身黑色西裝，帥氣用中文高喊：「大家好，我是福士蒼汰，很高興來到台灣。」

福士蒼汰擁有183公分名模身材，穿上西裝帥氣有型。他受訪時表示：「平常工作的時候常常穿西裝，今天比較不一樣，褲管的設計比較寬鬆，兼顧正式與休閒的感覺，未來想挑戰不同的印花圖案。」

福士蒼汰最近在「愛情怎麼翻譯？」中有精湛表現，去年則是為了拍攝電影「花臉貓：修羅道」訪台。他分享去年到台灣的時候沒機會在台北101附近閒逛，今年終於可以走在信義區街頭，感受到民眾的熱情與活力。

他還記得當時跟韓寧有不少日文台詞對手戲，大家一起私下練習交流日文，讓他相當難忘。但他最想念的還是台灣的小籠包，直說這趟來必吃的就是小籠包，「真的很好吃，等等收工就要去吃」。

福士蒼汰最後努力把記得的中文全部派上用場，包括「電影」、「謝謝大家」、「再見」，發音標準獲得全場如雷掌聲。

此外，香港男神魏浚笙也帥氣步上紅毯，台灣代表則有邰智源、邱凱偉、鄭人碩、李李仁等人。

台大 台北101

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