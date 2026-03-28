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寫真集挨轟尺度太過頭 34歲前田敦子「加碼辣照」回擊

娛樂新聞組╱綜合報導
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前田敦子為紀念出道20周年，推出個人寫真集「Beste」。(取材自 Instagram)
前田敦子為紀念出道20周年，推出個人寫真集「Beste」。(取材自 Instagram)

前田敦子為日本女子天團 AKB48「元神7」成員，近期為紀念出道20周年推出暌違14年的個人寫真集「Beste」，這部以「成熟大人的戀愛」為題的作品，挑戰她出道至今前所未有的大尺度，甫上市便話題不斷，先是未公開照片卻非法傳播，近期又遭部分網友酸：「身為人母太過頭」、「是為了錢才脫嗎？」對此，前田敦子正面迎擊，霸氣回應。

據「噓！星聞」報導，寫真集收錄了許多前田敦子半裸趴床、內衣透視等火辣鏡頭，性感照若隱若現，展現身體曲線。由於尺度突破以往清純形象，日網出現不少毒舌評論，質疑她「墮落了」。有人批評：「明明已經當媽了，尺度卻這麼過頭」、「昔日偶像竟然落到這步田地」、「是為了錢才脫吧？」這些針對其母親身份與經濟動機的質疑，試圖將前田敦子定性為「墮落」的過氣偶像。

前田敦子寫真賣到「確定再版」，並加碼釋出側乳照。她說：「我不只是誰的母親，更是自...
前田敦子寫真賣到「確定再版」，並加碼釋出側乳照。她說：「我不只是誰的母親，更是自己身體的主人。」（取材自Instagram）

面對輿論，34歲前田敦子並未選擇低調迴避，而是正面迎擊。根據日媒「每日新潮」報導，她在受訪時大方回應：「我不認為因為是母親，就有什麼事是不能做的！」 她主張女性在步入家庭或成為母親後，不應成為「家庭的所有物」或失去展現自我的自由。她強調，這本寫真集是為了呈現30歲女性最真實的面貌，而「追求美感」與「身為母親」兩者之間並無衝突。

此外，前田敦子寫真集大賣，她在社群歡慶「確定再版」，並加碼釋出躺床露側乳辣照回饋支持者。從當年帶領AKB48的女孩，到現今展現女性成熟美，前田敦子用「Beste」宣告，她不只是誰的母親，更是自己身體的主人。

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