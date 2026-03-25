中山美穗離世已1年多 官網溫柔告別3/31永久關閉

中山美穗官網即將關閉。（取材自中山美穗官方網站）

日本演藝圈傳奇女星中山美穗 於2024年12月6日離世，消息震驚全亞洲，讓無數影迷陷入悲痛。當時官方網站曾發出公告，表示為了讓粉絲有空間回顧女神生前的點滴，網站將維持運作至2026年春季。如今，這場跨越一年多的溫柔告別，即將迎來最終章。

據「噓！星聞」報導，中山美穗官方粉絲俱樂部「Langue de Chat」發布正式公告，文中寫道：「誠摯感謝各位平時對『Langue de Chat』的支持。誠如2024年12月20日所公告，中山美穗官方網站將於2026年3月31日正式閉鎖。」公告中特別強調，網站的最後瀏覽期限僅到3月31日23:59為止，隨後將徹底關閉。

官方在文中感性表示：「對於至今以來瀏覽本站並給予支持的每一位粉絲，我們致上最誠摯的謝意。」這段簡短卻充滿重量的文字，宣告了這位以電影「情書」走紅全球的「純愛女神」，其官方數位足跡即將全面下架。

網友紛紛表達不捨：「這下是真的要說再見了」、「謝謝女神留給我們這麼美好的回憶」、「『情書』的畫面永遠在腦海中」。

中山美穗自1980年代出道以來，不論是戲劇還是音樂領域都有極高成就，雖然官網即將正式關閉，但中山美穗留下的經典影像與歌聲，勢必將永存粉絲心中。