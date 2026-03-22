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BTS全員霸氣回歸 約4萬歌迷湧入光化門前看免費演出

記者李姿瑩／綜合報導
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防彈少年團在光化門前震撼登場。（取材自BIGHIT MUSIC / Netflix）
防彈少年團在光化門前震撼登場。（取材自BIGHIT MUSIC / Netflix）

世界天團防彈少年團BTS歷經全員接力當兵，終於等到退伍合體回歸，21日在首爾景福宮光化門前舉辦免費演出。他們氣勢非凡，開場演出新歌「Body to Body」，「阿里郎」ARIRANG，把傳統樂隊搬上舞台，震撼全球歌迷。

根據韓媒資訊，防彈少年團這次免費演出，吸引逾26萬人從全世界各地蜂擁而至，官方出動上萬名人力、警力維持秩序，避免發生踩踏意外，周邊交通也配合實施管制。不過到活動開始時，現場的觀眾人數大約為3.8萬人左右。

因為隊長RM彩排時不慎受傷，他從第二首歌曲開始改採坐在椅子上表演，但致詞時他仍敬業站立，帶頭用英文喊話：「這是一段漫長的旅程，現在，我們終於站在這裡。」JIN、Jimin、SUGA、V接連致意，感謝大家相隔四年仍死忠支持，Jimin感性表示：「我們終於見面了，能夠以七人合體的型態跟大家見面，真的太感謝了，尤其還是在光化門前表演，實在太幸福了。」

J-Hope、柾國則以英文感謝粉絲的等待，提到這次演出經由Netflix放送到全世界190餘國。經過這段期間的歷練，他們英文程度有了長足的進步，歌舞功力比起過去更有過之而無不及。當他們唱起過去熱銷的「BUTTER」，全場粉絲應援聲浪震天，防彈少年團更是圍著坐在椅子上的RM熱舞，全場的心超越國界緊緊相連。

RM不諱言這段期間有過擔心、不安和徬徨，成員們也輪流分享這段時間的心情，以及如何全心投入準備演唱會。除了Netflix從線上到線下鋪天蓋地的宣傳，這次防彈少年團的回歸行銷完全是世界級，粉絲透過Google搜尋「防彈少年團」，還會出現相對應的動畫，展現「世界彈」的威力。

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