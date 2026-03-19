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觀影說劇／泰片「邪降」系列回歸 女大生慘遭鉛水灌喉

記者廖福生／綜合報導
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泰國人氣女星丘普朗阿瑞昆的入魔演技，嚇得工作人員不敢靠近補妝。(圖／威視電影提供)
泰國人氣女星丘普朗阿瑞昆的入魔演技，嚇得工作人員不敢靠近補妝。(圖／威視電影提供)

泰國電影「邪降」系列回歸，全新續作「邪降：覺醒」除了以更殘酷的降頭儀式與血腥復仇衝擊感官，最大驚喜莫過於邀回初代「潘老師」娜帕克帕發納克普拉西特（Mamee Napakpapha Nakprasitte）現身，與新任「潘娜」丘普朗阿瑞昆（Cherprang Areekul）在大銀幕首度交鋒。

現年45歲的Mamee擁有泰國、孟族、印度與中國等多國血統，淡出演藝圈十餘年的她，重心多放在家庭生活，鮮少於鏡頭前公開露面。此次受系列導演普提彭賽斯瑞考（Puttipong Saisrikaew）之邀回歸客串，對老影迷而言無疑是情懷滿滿的震撼彈。

當年她在「邪降」系列中飾演的「潘老師」，以冷血狠辣的復仇手段成為泰國影史最具代表性的恐怖象徵。如今兩代魔女同框，男主角Jackie表示，兩人在片場同框拍攝時空氣瞬間凝結，那種彷彿「魔女傳承」的能量讓全劇組深受震撼。

對於新一代接班人丘普朗的演出，Mamee給予高度肯定。她透露第一次看丘普朗演戲時，便感受到一股冷冽且壓迫的強大氣場，「我心想劇組真是找對人了，她接得住這個頭銜。」

除了兩代潘娜同框的亮點，「邪降：覺醒」更延續系列讓人坐立難安、血腥且充滿壓迫感的氛圍。2006年「邪降：惡魔的藝術」中，潘老師以「滾沸熱水灌喉」虐殺學生，成為無數觀眾的童年陰影。而在「邪降：覺醒」中，這項經典酷刑殘暴升級—一名惡整學妹的女大學生，慘遭滾燙鉛水灌喉報復，駭人畫面令人不寒而慄。

電影「邪降」劇情描述出生自帶詛咒的潘娜（丘普朗阿瑞昆飾）順利考取大學，原以為能埋葬過去、重啟新生。怎知她和好友小敏（萍瑪達柴莎索恩飾）竟在新生活動後，慘遭六名學長姐殘酷霸凌。在導師制止後，對方反而變本加厲，私下求助降頭師施以致命巫術，卻意外喚醒潛藏在潘娜體內的「三眼神」邪力。獵人與獵物身分瞬間反轉。覺醒後的潘娜，信手拈來皆是索命降術，以牙還牙展開血色清算。一場終極獵殺就此引爆，誰也別想活著離開這場血色祭典。

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