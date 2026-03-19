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BTS全球巡演 估創造數十億美元商機 有望超越泰勒絲

編譯陳苓／綜合報導
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南韓BTS防彈少年團相隔近四年重返舞台，21日將在首爾光化門舉辦首場回歸演唱會。(歐新社)
南韓BTS防彈少年團相隔近四年重返舞台，21日將在首爾光化門舉辦首場回歸演唱會。(歐新社)

南韓樂團「防彈少年團」(BTS)相隔近四年重返舞台，21日將在首爾光化門舉辦首場回歸演唱會，並展開全球巡迴演唱。專家估計，BTS巡演經濟效益，可能達數十億美元，有望超越美國小天后泰勒絲寫下的紀錄。

BTS成員結束兵役期，將在20日推出第五張專輯「阿里郎」，並啟動成立以來最大規模巡演，預定橫跨五大洲，舉辦82場演唱會。分析師估計，光是專輯銷售、全球巡演、周邊商品銷售，就能賺進約2.9兆韓元(19億美元)。另外，國際觀光客的額外開支，包括旅遊、住宿、零售等，經濟效益可能超過3兆韓元(19.9億美元)。

南韓已經感受到「BTS經濟學」威力，官方應援手燈銷售一空，二手價格暴漲五倍，從原本的5萬韓元，飆到33萬韓元。光化門附近的五星級飯店，每晚房價漲到200萬韓元。周邊的百貨公司、免稅店、K-pop商店，也準備迎接湧入的觀光客。

西北大學行銷教授克金表示：「BTS巡演將是年度盛事，會大幅提高演唱地的旅遊、飯店住房率、經濟活動，程度也許更勝泰勒絲」。克金解釋，粉絲舉辦的活動、臨時商店等，有望提高BTS巡演的經濟效益，這些活動針對K-pop樂迷，有望替小商家和業主創造非凡商機。

28歲的紐約粉絲就說，她打算展開「BTS朝聖之旅」，參加11個城市的演唱會，並順便參觀演唱會所在地。

經濟學者指出，BTS粉絲與泰勒絲歌迷有許多相似點，例如年齡層、忠誠度、願意花錢，但兩者有一大不同點。延世大學的經濟研究員權瑞英(音譯)指出，BTS粉絲比西方藝人的歌迷更熱情、更投入，尤其BTS這麼久沒巡演，許多粉絲不只想參加國內的演唱會，也想飛到海外參與。

南韓BTS防彈少年團相隔近四年重返舞台，21日將在首爾光化門舉辦首場回歸演唱會。...
南韓BTS防彈少年團相隔近四年重返舞台，21日將在首爾光化門舉辦首場回歸演唱會。(歐新社)

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