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吉澤亮日本奧斯卡封帝 「國寶」擒10獎成大贏家

記者廖福生／綜合報導
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吉澤亮(右)與「國寶」中的搭檔橫濱流星(左)在日本電影金像獎頒獎典禮同台。(取材自小紅書)
吉澤亮(右)與「國寶」中的搭檔橫濱流星(左)在日本電影金像獎頒獎典禮同台。(取材自小紅書)

第49屆日本電影金像獎(日本奧斯卡)近日於東京揭獎，其中代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片獎的「國寶」，橫掃奪10項大獎，成為大贏家。該片男主角吉澤亮也不負眾望奪下影帝，影后部分則由演出「東京計程車」的84歲女星倍賞千惠子獲獎。

本屆頒獎典禮由上屆影后河內優實與知名主播羽鳥慎一共同主持。「國寶」男主角吉澤亮成功擊敗妻夫木聰、長塚京三與山田裕貴，抱回最佳男主角獎，並從上屆影帝得主橫濱流星手上接下獎座。

有趣的是，兩人也是「國寶」片中的搭檔，此景不僅代表傳承，更有共享榮耀的感動，吉澤亮在台上表示：「謝謝頒獎給我的橫濱流星，我們一同跨越艱辛的排練時光。沒有他，我便演不了『喜久雄』，也不會站在這個台上，對我及電影而言也是偉大的存在。」

今年元旦宣布閃婚後一度傳出可能暫停演藝工作的長澤雅美以「詭娃娃」入圍影后，她以一身白色禮服出席典禮，最終與獎座擦肩，惜敗「東京計程車」的老牌女星倍賞千惠子。這是倍賞千惠子相隔45年第三度獲得影后獎，她領獎時，特別感謝片中拍檔木村拓哉：「與他有很多在計程車上的對手戲，從後照鏡中倒映出他的雙眼十分迷人，令我獲得力量。」

配角獎項方面，「爆彈」的佐藤二朗拿下最佳男配角；「午夜之花」的森田望智則獲得最佳女配角。至於話題獎則由男團「SixTONES」成員松村北斗奪得，他因出演「跨越時空的初吻」與「秒速5公分真人版」而受到關注。

其他獎項方面，入圍最佳外語片的香港電影「九龍城寨之圍城」最終未能得獎，該獎項由電影「秘密會議」(Conclave)抱回；而人氣動畫作品「劇場版『鬼滅之刃』無限城篇 第一章 猗窩座再襲」則順利奪得最佳動畫片獎。

長澤雅美出席典禮，氣質出眾。(取材自小紅書)
長澤雅美出席典禮，氣質出眾。(取材自小紅書)

「東京計程車」84歲女星倍賞千惠子奪下日本電影金像獎影后。(取材自小紅書)
「東京計程車」84歲女星倍賞千惠子奪下日本電影金像獎影后。(取材自小紅書)

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