木村拓哉在家撞到腳趾骨折 大方分享「最不帥瞬間」

木村拓哉（右）日前登上「這個世界是1達夫」，與Snow Man成員渡邊翔太（左）對談，大方分享「最不帥瞬間」。（取材自Ｘ平台）

日本 「男神」木村拓哉 日前登上富士電視台節目「這個世界是1達夫」，與後輩Snow Man渡邊翔太展開深度對談。向來以「完美型男」形象著稱的他，竟罕見自爆兩天前在家中撞到腳趾導致「骨頭缺損（骨折）」，甚至加碼透露洗臉時曾發生「手指插進鼻孔」的超反差糗事。此外，兩人也回憶起去年Snow Man演唱會上，木村化身「清潔工」驚喜現身的幕後祕辛，引發網友熱烈討論。

●完美男神形象崩壞！木村拓哉自爆「現在正骨折中」

據「噓！星聞」報導，現年53歲的日本男星木村拓哉，在節目中擔任特別嘉賓。主持人Snow Man成員渡邊翔太坦言，木村在公眾面前的形象太過完美，直言「想在電視上拍到木村前輩丟臉的一面」。

沒想到木村拓哉竟大方回應：「現在（這副模樣）就是了。」他透露兩天前的晚上在家中走路時，腳趾不小心撞到家具邊角，當下雖然劇痛但仍祈禱只是瘀青，甚至在醫院照 X 光時還不斷默唸「千萬別骨折」。結果報告一出，醫師直接宣告「骨頭缺損了」，這也是他之所以在節目中全程坐著、鮮少站立的原因。

●洗臉太隨性「手指插進鼻孔」：超丟臉

除了傷勢，木村拓哉還加碼分享了日常生活中「不帥氣」的瞬間。他提到自己早起洗臉時動作比較隨興，竟然曾發生過小指直接戳進鼻孔的糗事。他笑說：「那一瞬間真的會被嚇到，心裡想著『超丟臉』，然後再默默裝作沒事繼續洗。」面對前輩如此坦蕩的發言，渡邊翔太驚訝表示：「這已經超越丟臉，反而讓人覺得很親切！」

●「擦地」事件：木村拓哉跪地擦地板 竟是因為渡邊一句話？

節目中也重溫了去年Snow Man在國立競技場演唱會的經典「擦地」畫面。當時木村拓哉與龜梨和也隱身在工作人員中，拿著拖把上台驚喜現身。木村透露，當時是因為聽到渡邊翔太在台上開玩笑大喊：「如果地沒擦乾淨害人滑倒，我可是會抱怨的喔！」

木村笑稱，當時心裡想著「這傢伙在說什麼啊？」，為了不讓現場氣氛冷場，他索性跟龜梨和也拿著抹布再度衝上台，像學校擦走廊一樣四肢著地跪著擦地。渡邊翔太隨後戰戰兢兢地解釋，當時是希望能多留前輩在台上久一點才故意「做球」，沒想到木村前輩真的完美接招，展現了頂級偶像的敬業與幽默感。