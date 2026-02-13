我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

木村拓哉在家撞到腳趾骨折 大方分享「最不帥瞬間」

娛樂新聞組╱綜合報導
木村拓哉（右）日前登上「這個世界是1達夫」，與Snow Man成員渡邊翔太（左）對談，大方分享「最不帥瞬間」。（取材自Ｘ平台）
木村拓哉（右）日前登上「這個世界是1達夫」，與Snow Man成員渡邊翔太（左）對談，大方分享「最不帥瞬間」。（取材自Ｘ平台）

日本「男神」木村拓哉日前登上富士電視台節目「這個世界是1達夫」，與後輩Snow Man渡邊翔太展開深度對談。向來以「完美型男」形象著稱的他，竟罕見自爆兩天前在家中撞到腳趾導致「骨頭缺損（骨折）」，甚至加碼透露洗臉時曾發生「手指插進鼻孔」的超反差糗事。此外，兩人也回憶起去年Snow Man演唱會上，木村化身「清潔工」驚喜現身的幕後祕辛，引發網友熱烈討論。

●完美男神形象崩壞！木村拓哉自爆「現在正骨折中」

據「噓！星聞」報導，現年53歲的日本男星木村拓哉，在節目中擔任特別嘉賓。主持人Snow Man成員渡邊翔太坦言，木村在公眾面前的形象太過完美，直言「想在電視上拍到木村前輩丟臉的一面」。

沒想到木村拓哉竟大方回應：「現在（這副模樣）就是了。」他透露兩天前的晚上在家中走路時，腳趾不小心撞到家具邊角，當下雖然劇痛但仍祈禱只是瘀青，甚至在醫院照 X 光時還不斷默唸「千萬別骨折」。結果報告一出，醫師直接宣告「骨頭缺損了」，這也是他之所以在節目中全程坐著、鮮少站立的原因。

●洗臉太隨性「手指插進鼻孔」：超丟臉

除了傷勢，木村拓哉還加碼分享了日常生活中「不帥氣」的瞬間。他提到自己早起洗臉時動作比較隨興，竟然曾發生過小指直接戳進鼻孔的糗事。他笑說：「那一瞬間真的會被嚇到，心裡想著『超丟臉』，然後再默默裝作沒事繼續洗。」面對前輩如此坦蕩的發言，渡邊翔太驚訝表示：「這已經超越丟臉，反而讓人覺得很親切！」

●「擦地」事件：木村拓哉跪地擦地板 竟是因為渡邊一句話？

節目中也重溫了去年Snow Man在國立競技場演唱會的經典「擦地」畫面。當時木村拓哉與龜梨和也隱身在工作人員中，拿著拖把上台驚喜現身。木村透露，當時是因為聽到渡邊翔太在台上開玩笑大喊：「如果地沒擦乾淨害人滑倒，我可是會抱怨的喔！」

木村笑稱，當時心裡想著「這傢伙在說什麼啊？」，為了不讓現場氣氛冷場，他索性跟龜梨和也拿著抹布再度衝上台，像學校擦走廊一樣四肢著地跪著擦地。渡邊翔太隨後戰戰兢兢地解釋，當時是希望能多留前輩在台上久一點才故意「做球」，沒想到木村前輩真的完美接招，展現了頂級偶像的敬業與幽默感。

木村拓哉 日本

上一則

白鹿宣傳新劇兼寵粉 發4.9999萬元開播紅包秒被搶光

下一則

高雲翔現狀曝光 住100平小屋 為父親煮麵慶生

延伸閱讀

MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」

MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」
冬奧／亞洲包辦單板滑雪大跳台前3名 美籍評論員竟說決賽無聊

冬奧／亞洲包辦單板滑雪大跳台前3名 美籍評論員竟說決賽無聊
冬奧／中國首面獎牌入袋 蘇翊鳴單板滑雪男子大跳台奪銅

冬奧／中國首面獎牌入袋 蘇翊鳴單板滑雪男子大跳台奪銅
日相追星曝光 讚櫻井翔臉小 網友：關西大媽的反應

日相追星曝光 讚櫻井翔臉小 網友：關西大媽的反應

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因