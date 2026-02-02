具俊曄守候大S墓近1年 「一句話」令人動容

南韓KBS節目「名人生老病死的祕密」，紀錄具俊曄常會到大S墓前守候。 (取材自YouTube)

台灣女星大S （徐熙媛）離世即將滿一年，丈夫具俊曄 至今仍未走出喪妻之痛，除了暴瘦之外，更常被目擊到獨自前往台灣新北市金寶山墓園陪伴亡妻、守候墓前的身影。這段深情陪伴近日被南韓 KBS節目完整記錄，讓觀眾看了都鼻酸。

噓！星聞報導，南韓KBS節目「名人生老病死的祕密」日前特別赴台拍攝特輯，從具俊曄與大S宛如偶像劇般的愛情故事談起，回顧兩人跨越20多年時光重逢、再度相愛的過程，最終卻迎來生離死別的遺憾。節目預告中，具俊曄對亡妻的思念與陪伴，成為全片最令人動容的片段。

具俊曄（左）與大S婚後感情甜蜜。(取材自Instagram)

製作團隊透露，具俊曄至今仍持續前往墓園陪伴大S，不僅將兩人的合照細心裝框，擺放在墓碑前，還透過iPad反覆播放大S生前的影像，他靜靜凝視、不發一語，將思念化作無聲的陪伴，畫面令人心碎。

節目的預告片中，當天正逢下雨，工作人員原以為具俊曄不會現身，沒想到他仍準時抵達，只淡淡說了一句：「還是要來……」，隨後哽咽表示「熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」，只見他提著大包小包走向墓碑，對著墓碑鞠躬、跪拜，即便下著雨仍堅持到場。

事實上，早已有不少民眾多次目擊具俊曄長時間守在墓前，甚至彎腰仔細擦拭墓碑，對大S的深情令人動容。由具俊曄親自設計的紀念雕像目前已完成，預計將於大S忌日當天舉行揭幕儀式，不過徐家人態度相當低調，僅邀請親友到場參與。