「臉蛋天才」車銀優被爆逃稅逾千萬美元 創韓星紀錄 喊冤提申訴

韓國「臉蛋天才」男星車銀優目前還在服役，捲入天價稅務爭議。（取材自Instagram）

南韓 「臉蛋天才」車銀優人還在軍中，卻爆出涉嫌逃漏稅爭議。根據「Edaily」報導，首爾地方國稅局 近期針對其母親設立的法人公司進行調查，認定該公司疑似為「空殼公司」，涉嫌藉此分散所得，以規避個人所得稅，進而適用較低的法人稅率。國稅局已向車銀優發出超過200億韓元（約1362.5萬美元)的追繳通知，金額創下南韓演藝圈史上最高紀錄。

據「噓！星聞」報導，韓星捲入稅務爭議已非首例，過去如柳演錫曾被追繳70億韓元（約477萬美元)，當時柳演錫方面表示雙方對於稅法的解釋存在分歧，申請了「課稅前適法性審查」，將70億降至30億（約204萬美元)，女星李荷妮約60億（約408萬美元)，韓流女王級的宋慧喬、全智賢 等也都曾捲入稅務爭議。然而車銀優此次金額之大，讓網友震驚，評論：「200億真的太誇張，這到底賺了多少？」、「完美的優等生形象全毀了！」，也有網友認為仍在審查階段，不要太早下定論。此外，韓媒披露車銀優曾請求入伍後再發調查通知，遭網友調侃是「顏值支付」。

對此天價追繳金，經紀公司 Fantagio 火速回應，強調此案爭議點在於「母親設立的法人是否具備實質營運事實」，目前尚未最終定案。公司解釋，當時因經營權多次變動，母親出於保護藝人的立場才成立法人公司，且該公司為正式登記之合法企業，絕非空殼公司。目前車銀優方已提出申訴，承諾將透過法律程序積極配合調查，並誠實履行納稅義務，積極自清並非惡意逃漏稅。