我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

「臉蛋天才」車銀優被爆逃稅逾千萬美元 創韓星紀錄 喊冤提申訴

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓國「臉蛋天才」男星車銀優目前還在服役，捲入天價稅務爭議。（取材自Instagram）
韓國「臉蛋天才」男星車銀優目前還在服役，捲入天價稅務爭議。（取材自Instagram）

南韓「臉蛋天才」車銀優人還在軍中，卻爆出涉嫌逃漏稅爭議。根據「Edaily」報導，首爾地方國稅局近期針對其母親設立的法人公司進行調查，認定該公司疑似為「空殼公司」，涉嫌藉此分散所得，以規避個人所得稅，進而適用較低的法人稅率。國稅局已向車銀優發出超過200億韓元（約1362.5萬美元)的追繳通知，金額創下南韓演藝圈史上最高紀錄。

據「噓！星聞」報導，韓星捲入稅務爭議已非首例，過去如柳演錫曾被追繳70億韓元（約477萬美元)，當時柳演錫方面表示雙方對於稅法的解釋存在分歧，申請了「課稅前適法性審查」，將70億降至30億（約204萬美元)，女星李荷妮約60億（約408萬美元)，韓流女王級的宋慧喬、全智賢等也都曾捲入稅務爭議。然而車銀優此次金額之大，讓網友震驚，評論：「200億真的太誇張，這到底賺了多少？」、「完美的優等生形象全毀了！」，也有網友認為仍在審查階段，不要太早下定論。此外，韓媒披露車銀優曾請求入伍後再發調查通知，遭網友調侃是「顏值支付」。

對此天價追繳金，經紀公司 Fantagio 火速回應，強調此案爭議點在於「母親設立的法人是否具備實質營運事實」，目前尚未最終定案。公司解釋，當時因經營權多次變動，母親出於保護藝人的立場才成立法人公司，且該公司為正式登記之合法企業，絕非空殼公司。目前車銀優方已提出申訴，承諾將透過法律程序積極配合調查，並誠實履行納稅義務，積極自清並非惡意逃漏稅。

國稅局 南韓 全智賢

上一則

孫悅自爆戶外錄春晚被凍傷 滿臉通紅眼充血…網友心疼

下一則

被淘汰了？王安宇央視春晚聯排未現身 衝微博熱搜第一

延伸閱讀

媽媽建空殼公司？車銀優爆逃稅200億「史上天價」

媽媽建空殼公司？車銀優爆逃稅200億「史上天價」
今年報稅前重要1步驟：開設國稅局線上帳戶

今年報稅前重要1步驟：開設國稅局線上帳戶
2025世界百大型男「山河令」張哲瀚奪冠 已逝于朦朧拿下第5名　

2025世界百大型男「山河令」張哲瀚奪冠 已逝于朦朧拿下第5名　
7天賣10萬件…名下公司涉逃稅1600萬 千萬粉絲網紅仍在直播

7天賣10萬件…名下公司涉逃稅1600萬 千萬粉絲網紅仍在直播

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」