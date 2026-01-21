「黑白大廚2」林盛根驚爆6次前科 4次酒駕又無照

「黑白大廚：料理階級大戰」第二季人氣廚師林盛根驚爆有酒駕前科。(摘自Netflix)

「黑白大廚：料理階級大戰」第二季，人氣廚師林盛根，被爆酒駕 、霸凌，他在坦承酒駕前科等各種爭議中，首度親自吐露內心感受。他承認自己共有6次前科，但強調所謂「耍大牌、職場霸凌」的指控完全不屬實，而身上的刺青，則是20多歲時身為主廚，為了立威、讓自己看起來有氣勢才會去刺的。

林盛根於21日下午在首爾麻浦區上岩洞接受「OSEN」專訪，談及近況。他對於近日因公開酒駕前科而陷入強烈輿論撻伐一事，謙卑表示：「全都是我的錯。」並吐露自己內心沉重、低落的心情。

他近期在 Netflix 原創綜藝「黑白大廚：料理階級戰爭」第二季，以「白湯匙」身分受到高度喜愛，卻因坦承酒駕前科，瞬間成為眾矢之的。不僅已拍攝完成的節目被刪減畫面，原本洽談中的節目邀約也相繼取消，出現所謂的「切割潮」，這一切皆源於他公開酒駕的後續效應。

林盛根表示：「包括酒駕在內，我確實一共有6次前科。」他進一步說明：「其中4次是酒駕，1次是沒有駕照騎機車被查獲，另外1次則是與人起衝突，雙方互相拉扯，最後以互毆成立，各自被罰款30萬韓元(約205美元)。」

不過，他否認自己是在接受媒體採訪前「搶先自爆」，或刻意把酒駕次數縮小成3次的說法。他解釋道：「我不是專業藝人，透過『黑白大廚2』突然受到自己無法承受的關注，讓我感到很害怕。無論是Instagram追蹤數，還是YouTube頻道訂閱人數，都暴增到讓我覺得『再這樣下去會出事』的程度。這份愛太龐大，壓力也非常大。那不是單純的好，而是好到讓人同時感到恐懼。」

他接著說：「在參加各種節目的過程中，白天拍攝時鼓不起勇氣說出口，晚上回到家又不斷後悔，這樣的日子反覆出現，生活變得越來越枯竭。最後真的撐不下去了，才在拍YouTube時向製作團隊說出來。」

任成根強調，自己並沒有刻意隱瞞或策劃的意圖：「在做YouTube 業配時，廣告像洪水一樣湧進來，多到讓我覺得『不能再這樣下去』，心裡非常害怕。於是12日拍了好幾支YouTube 影片並一起公開，也因此自然地讓 YouTube PD 一起入鏡拍攝。因為依賴自己並不精確的記憶，才會說出『10年前起有3次酒駕』這樣的話。」

最後他表示：「是1次還是10次，其實都不重要。犯下酒駕的人是我，錯也在我，這一點無法改變。我曾在短暫的時間內得到過分厚愛，未來我會抱著回報這份愛的心，全面中止演藝活動，回歸本業，專心投入餐飲事業。」