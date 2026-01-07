我的頻道

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

「愛情怎麼翻譯」金宣虎切換4國語言 換回韓語頻結巴

記者李姿瑩╱綜合報導
金宣虎(左)、高允貞互讚對方外語能力出色。（圖／Netflix提供）
南韓演員金宣虎搭檔高允貞主演新劇「愛情怎麼翻譯？」即將開播，兩人日前接受媒體訪問，金宣虎談到在劇中飾演能流利使用多國語言的翻譯工作者，為此接受密集語言訓練，但他坦言拍攝過程最大的挑戰，並非外語本身，而是「語言使用過量」後出現的混亂狀態。

金宣虎回憶，一場在拉麵店拍攝的戲中，他必須同時使用日文、韓文與義大利文，因為事前充分練習，當下拍得相當順利，反而是在接下來只需講母語韓文戲時頻頻吃螺絲，甚至緊張到發抖、結巴，他只能不停道歉，反覆重拍。

拍攝期間，金宣虎身旁常圍著多位語言老師逐句指導，讓他一度招架不住，連高允貞在旁看了都忍不住讚嘆：「如果是我，一定做不到。」高允貞也表示，即使一天只練習一種外語都已相當吃力，讓她直呼「還好是歐巴來演」。

談到語言難度，金宣虎直言最有壓力的其實是英文，因為普及度高，讓他對發音與咬字格外在意；相較之下，日文與義大利文在與老師長時間練習中，反而多了新鮮感與趣味。

至於誰的語言天分較強，金宣虎稱讚高允貞學習速度驚人，拍攝時還主動向日本演員福士蒼汰請教日文。高允貞謙稱自己只是靠語感猜測對方的意思，如果真的要考試，應該會輸給苦學過的金宣虎。

因飾演口譯員，金宣虎也對翻譯專業產生更多敬意，受訪時更會不自覺注意翻譯細節，直言這份工作既困難又帥氣。他們受訪時也擔心說得太長造成翻譯老師負擔，但看到翻譯流利完整地翻完，兩人忍不住比出大拇指喊讚。

義大利 南韓 日本

