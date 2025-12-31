福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

日本 前桌球國手福原愛 2021年驚爆婚和「橫濱男」不倫戀、之後結束與台灣桌球名將江宏傑5年婚姻後，直到2024年3月跨國官司才正式落幕。日前她挺著孕肚接受日本媒體「女性SEVEN」專訪，首度證實已與外界口中的「橫濱男」於2025年夏天修成正果，同時迎來人生第三胎。

福原愛公開再婚並宣布懷孕喜訊，卻未如以往引發滿滿祝福，網路上反而夾雜不少質疑與冷眼。面對外界紛擾，福原愛近日罕見談及自己的人生下一步，除了育兒規劃外，也透露心中一個多年未解的心願就是重返校園，補完當年為奧運 而中斷的學業。

福原愛回顧，自己早在2007年便考取日本名校早稻田大學，卻因隔年全力備戰北京奧運選擇休學，最終不得不直接退學。她坦言，當時滿腦子只有比賽與成績，從未細想未來，但隨著年齡增長與人生階段轉變，這段被迫畫下句點的求學經歷，逐漸成為她心中始終放不下的遺憾。

談到目前的狀態，福原愛直言，短期內因懷孕與即將展開的育兒生活，恐怕還沒有足夠時間立即回到校園，但她已開始認真思考未來的進修方向。她特別對「運動管理」相關領域產生濃厚興趣，希望能將多年身為頂尖運動員的實戰經驗，轉化為更系統化的專業知識，為人生下半場開拓新的可能。

福原愛也感性表示，經歷婚姻、家庭變化與輿論風波後，自己對人生選擇的看法變得更加踏實，不再一味迎合外界期待，而是學著傾聽內心的聲音。無論未來是否真的重返校園，她都希望能在不同角色之間找到平衡，讓那些曾經未完成的夢想，以另一種形式延續下去。