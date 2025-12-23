我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

航線增加+機票價格香 台灣10月來美人數創新高

福原愛懷第3胎「第1次在日本生產」上了孕婦游泳課

韓版「後來的我們」具教煥克服年齡差距 與小14歲文佳煐演戀人

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「82年生的金智英」導演最新愛情鉅獻「之後的我們」翻拍自劉若英作品「後來的我們」。(圖／車庫娛樂提供)
「82年生的金智英」導演最新愛情鉅獻「之後的我們」翻拍自劉若英作品「後來的我們」。(圖／車庫娛樂提供)

南韓電影「之後的我們」（Once We Were Us）改編自劉若英執導的華語電影「後來的我們」，由具教煥與文佳煐合演。具教煥和文佳煐雖然戲外相差14歲，但在片中展現了完美的戀人演技！具教煥笑說：「實際年齡差異的部分，我很相信我們的團隊、髮妝造型團隊、導演的執導方式，大家一起克服了這一點。」

對於首次和具教煥合作的感想，文佳瑛表示：「所有演員們都想和教煥前輩合作，我原本就是他的粉絲，非常榮幸能和他共演。我也很常對教煥前輩說，他真是個天才，常讓我心想一定要好好活用從他身上學到的東西，我真的從他身上學到了很多！」

對於和文佳煐合作的感想，具教煥表示：「在合作前就知道佳煐演員是位很優秀的演員，我真的是她的粉絲。和佳煐演員合作時，有許多令我驚訝的地方，她在演技方面有許多即興的部分，情緒上的表現也很好。比起技巧，她是位會先以真心去面對每一場戲的演員，那態度本身就能讓畫面變得很有說服力，我身為演員和導演，真的從她身上學到很多！」

「之後的我們」是具教煥與文佳煐首度合作的電影作品，兩人也分享彼此最大的魅力，文佳煐表示：「我有很羨慕具教煥演員的一點，合作時感受到了，就是與生俱來的機智。在拍攝真摯的場面時，他那樣的機智讓整個畫面看起來更豐富。」

具教煥一聽則說：「光靠自己並無法展現那樣的機智，必須有能感受到那部分的對象才行。對於某些人而言，我一點都不機智，但多虧了佳煐演員，我才能展現出來，而且我覺得佳煐演員的魅力是能提升對手演員的能力值！」

具教煥在片中飾演就讀理工科的「恩浩」一角。(圖／車庫娛樂提供)
具教煥在片中飾演就讀理工科的「恩浩」一角。(圖／車庫娛樂提供)
文佳煐在「之後的我們」中飾演一名在首爾辛苦生活的大學生「正媛」，她不放棄自己的夢...
文佳煐在「之後的我們」中飾演一名在首爾辛苦生活的大學生「正媛」，她不放棄自己的夢想，一步步慢慢地向前邁進。(圖／車庫娛樂提供)

南韓

上一則

福原愛懷第3胎「第1次在日本生產」上了孕婦游泳課

下一則

中國超模何穗復出 為陳偉霆生子「別要求超人媽媽」

延伸閱讀

安心亞拍片誤傷翁倩玉害狂滴鼻血 嚇喊：我人生毀了

安心亞拍片誤傷翁倩玉害狂滴鼻血 嚇喊：我人生毀了
22部在此取景拍攝 康州大推「聖誕電影之旅」

22部在此取景拍攝 康州大推「聖誕電影之旅」
劇情弱智、演技沒亮點… 虞書欣新劇「雙軌」收視不如預期

劇情弱智、演技沒亮點… 虞書欣新劇「雙軌」收視不如預期
金馬星光紅毯／桂綸鎂優雅性感 劉若英10克拉鑽戒壓場

金馬星光紅毯／桂綸鎂優雅性感 劉若英10克拉鑽戒壓場

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
2014年，羅伯雷納夫婦與兒子尼克(右)出席紐約頒獎晚宴影。(路透)

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

2025-12-15 19:14

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者