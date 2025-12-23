韓版「後來的我們」具教煥克服年齡差距 與小14歲文佳煐演戀人

「82年生的金智英」導演最新愛情鉅獻「之後的我們」翻拍自劉若英作品「後來的我們」。(圖／車庫娛樂提供)

南韓 電影「之後的我們」（Once We Were Us）改編自劉若英執導的華語電影「後來的我們」，由具教煥與文佳煐合演。具教煥和文佳煐雖然戲外相差14歲，但在片中展現了完美的戀人演技！具教煥笑說：「實際年齡差異的部分，我很相信我們的團隊、髮妝造型團隊、導演的執導方式，大家一起克服了這一點。」

對於首次和具教煥合作的感想，文佳瑛表示：「所有演員們都想和教煥前輩合作，我原本就是他的粉絲，非常榮幸能和他共演。我也很常對教煥前輩說，他真是個天才，常讓我心想一定要好好活用從他身上學到的東西，我真的從他身上學到了很多！」

對於和文佳煐合作的感想，具教煥表示：「在合作前就知道佳煐演員是位很優秀的演員，我真的是她的粉絲。和佳煐演員合作時，有許多令我驚訝的地方，她在演技方面有許多即興的部分，情緒上的表現也很好。比起技巧，她是位會先以真心去面對每一場戲的演員，那態度本身就能讓畫面變得很有說服力，我身為演員和導演，真的從她身上學到很多！」

「之後的我們」是具教煥與文佳煐首度合作的電影作品，兩人也分享彼此最大的魅力，文佳煐表示：「我有很羨慕具教煥演員的一點，合作時感受到了，就是與生俱來的機智。在拍攝真摯的場面時，他那樣的機智讓整個畫面看起來更豐富。」