濱崎步上海開唱被取消...他嘆文化娛樂就放過大家吧

記者林麗玉／台北即時報導
圖為濱崎步今年8月在台北開唱的照片。(讀者提供)
日本歌手濱崎步昨原定在上海舉行的演唱會取消後，她證實「在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲」。民進黨中山大同議員擬參選人朱政騏在臉書說，「拜託...政治鬥嘴可以，文化娛樂就放過大家吧！」

朱政騏說，最近中日之間的「政治煙火」越燒越旺，本來以為只是旅行社不出團、航班被取消——結果沒想到，中國現在連歌迷的快樂也要一併沒收！濱崎步原本準備在上海開唱，結果當局一句話：「可以唱，但不能給人聽。」於是步姐就這樣在空無一人的體育館裡開solo，背影比演唱會的reverb還孤單，只能事後錄影補償歌迷，Team Ayu 看了心都碎了 QQ。

朱說，更離譜的是「萬代南夢宮嘉年華」。大槻真希唱到「航海王」片尾曲memories高潮時，主辦方直接被「拔插頭」。台上唱到一半被強制關機、帶離現場。

朱政騏說，這些操作的核心原因也不複雜：中國不能接受別人說「台灣不是你想的那樣」。高市早苗一番「台灣有事」的答詢，害北京玻璃心碎滿地，硬是要日本閉嘴，但人家不但不閉，支持度還往上飆。結果就只好把怒氣轉向最無辜的：歌迷、藝人、活動現場的燈光師、音控師，以及所有原本該快樂的人。

朱說，最令人心疼的是：濱崎步都47歲了，還願意跑萬人演唱會寵粉，Team Ayu在中國的粉絲，下一次要看到她，是等政治風向？還是等步姐變成真正的「長青樹」？「拜託，政治鬥嘴可以，文化娛樂就放過大家吧！」

