如果女兒帶男友回家？木村拓哉：我會「嘖」一聲

木村拓哉。（本報資料照片／記者王聰賢攝影）

剛過53歲生日的日本 男星木村拓哉 ，最近忙於宣傳新片「TOKYO計程車」，近日登上朝日電視台資訊節目「有働Times」的專訪單元，他久違地公開談及兩個女兒，引發關注。

該節目由有働由美子擔任主持。有働提到，2020年木村的兩位女兒心美與光希曾在直播中談到『理想結婚對象要比爸爸更帥』的話題。木村對此笑稱：『雖然很開心，但多少感覺她們應該有先想過怎麼講吧。』表現得有些害羞。」

有働則分享自己過去將戀人介紹給父母，卻未獲得父親好反應的經驗，並反問木村：「如果女兒帶男友回家，你會怎麼反應？」

木村回應：「一般來說大家都會那樣吧？如果誰被帶回來，心裡第一秒應該多少會『嘖』一下吧？一定會先觀察、審視一下，這大概是身為動物的本能。」

巧合的是，24歲的木村心美剛被拍到與日本男排選手小川智大交往兩年的消息，讓不少觀眾覺得木村的回答格外「應景」。

節目播出後，X平台上湧現大量留言：「身為看過他結婚記者會的老粉，看到木村拓哉在電視上談論女兒，真的好感動。」、「原來木村拓哉開始公開講家人了！」

木村拓哉於2000年與工藤靜香結婚，兩名女兒皆活躍於演藝圈，木村家庭”為外界熟知。然而木村本人極少主動談及家人，此次發言相當罕見。