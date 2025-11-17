我的頻道

快訊

投資人減持AI股 史指、那指雙雙跌破50日均線

華裔工程師竊美軍敏感技術獲刑 多次申請中國「千人計畫」

如果女兒帶男友回家？木村拓哉：我會「嘖」一聲

世界新聞網／輯
木村拓哉。（本報資料照片／記者王聰賢攝影）
木村拓哉。（本報資料照片／記者王聰賢攝影）

剛過53歲生日的日本男星木村拓哉，最近忙於宣傳新片「TOKYO計程車」，近日登上朝日電視台資訊節目「有働Times」的專訪單元，他久違地公開談及兩個女兒，引發關注。

該節目由有働由美子擔任主持。有働提到，2020年木村的兩位女兒心美與光希曾在直播中談到『理想結婚對象要比爸爸更帥』的話題。木村對此笑稱：『雖然很開心，但多少感覺她們應該有先想過怎麼講吧。』表現得有些害羞。」

有働則分享自己過去將戀人介紹給父母，卻未獲得父親好反應的經驗，並反問木村：「如果女兒帶男友回家，你會怎麼反應？」

木村回應：「一般來說大家都會那樣吧？如果誰被帶回來，心裡第一秒應該多少會『嘖』一下吧？一定會先觀察、審視一下，這大概是身為動物的本能。」

巧合的是，24歲的木村心美剛被拍到與日本男排選手小川智大交往兩年的消息，讓不少觀眾覺得木村的回答格外「應景」。

節目播出後，X平台上湧現大量留言：「身為看過他結婚記者會的老粉，看到木村拓哉在電視上談論女兒，真的好感動。」、「原來木村拓哉開始公開講家人了！」

木村拓哉於2000年與工藤靜香結婚，兩名女兒皆活躍於演藝圈，木村家庭”為外界熟知。然而木村本人極少主動談及家人，此次發言相當罕見。

木村拓哉 日本

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

2025-11-11 22:50

