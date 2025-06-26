國分太一爆醜聞… 31年TOKIO撐不下去 宣布解散

松岡昌宏(左起)、城島茂、國分太一組成的TOKIO，最終因國分太一的醜聞宣布解散。(取材自X平台)

出道31年的日本 長青男團「TOKIO」，於官網宣布「正式解散」。其原因為「此次成員間相互確認彼此意願後，認為在目前這樣的狀況下，以團體『TOKIO』的名義繼續活動、重新獲得大家的信任與支持，實屬困難。因此，我們決定就此為團體活動畫下句點。」

成員城島茂、松岡昌宏與國分太一透過聲明共同表達：「由於國分太一涉及違反公司規範的行為，我們深刻反省並誠摯致歉。考量現狀已難再重獲大眾信任，經過深思熟慮後，決定結束TOKIO的團體活動。」

聲明指出，雖然經歷風波後，團隊內部曾進行多次溝通，但最終仍決議以此為止。「自1994年出道以來，承蒙無數粉絲、媒體、企業與地方社會的支持，我們深感榮幸並衷心感謝，也對這突如其來的消息感到抱歉。」

成員們也透露未來將暫時各自沉澱、檢視自身，尋找能回饋社會的方式。最後向感謝粉絲多年來的支持：「感謝這31年來所有支持TOKIO的朋友們，衷心說聲謝謝。」

其實TOKIO成軍31年來，曾多次有團員退團，前團員山口達於2018年就曾因猥褻事件離開，當時更退出傑尼斯事務所，2020年主唱長瀨智也引退，僅剩3人獨撐。沒想到向來形象良好的國分太一也出事，重挫團體形象，導致TOKIO最後宣告解散。