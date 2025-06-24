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國民女神綾瀨遙演剩女相親頻碰壁 網酸：這顏值沒說服力

記者李姿瑩／綜合報導
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綾瀨遙演大齡剩女，網友吐槽沒說服力。（圖／Hami Video提供）
綾瀨遙演大齡剩女，網友吐槽沒說服力。（圖／Hami Video提供）

日本「國民女神」綾瀨遙最新主演日劇「孤獨S又怎樣」，描述大齡女子面對未來的猶豫和徬徨。綾瀨遙在劇中飾演忙著追星、享受單身生活的女主角山口鳴海，頗有幾分當年「魚干女」的影子。但網友認為綾瀨遙演出相親碰壁的大齡剩女實在沒說服力，畢竟以她的顏值，追求者絕對成千上萬。但另一派網友提醒，有人追不等於一定找得到對象，光是從網路留言的論戰中不難看出世俗對大齡單身女子的想像。

綾瀨遙在「孤獨S又怎樣」中因為拒絕「孤獨死」而積極交友相親，卻處處碰壁，上網使用網路交友，卻疑似遇上跨國愛情詐騙。公司年輕同事直言她的年紀在交友市場已經失去競爭力，只能充當「被大叔當做臨時幫忙照顧父母的替代人力」，讓綾瀨遙內心徹底崩潰：「被年輕人看不起、被大叔當廉價貨，獨自一人活著，真的那麼糟嗎？」

綾瀨遙本想盡快擺脫單身，卻因伯母孤獨死而動搖內心，把人生目標改成「一個人好好過完人生」。為了還原原作設定，女主角在整理伯母遺物時，竟發現了一個外型可疑的「女性私密用品」，還拿到公司向同事詢問用途。日本觀眾震驚NHK竟然完整播出這段畫面，紛紛驚呼：「居然在電視上出現這種東西，NHK好敢！」、「沒想到竟讓綾瀨遙拿著『那個』，原作黨表示滿意！」

雖然觀眾吐槽綾瀨遙的條件詮釋大齡剩女沒有說服力，也質疑為何劇名不直接寫出「孤獨死」，但除此之外，劇情以幽默溫柔的手法點出「終活」與「孤獨死」等社會敏感議題，以及如何面對父母老去等安排，到規畫自己的養老退休金，都是非常值得思考的現實問題。

綾瀨遙表示，初讀劇本就深深感到共鳴，坦言自己35歲之後人生觀逐漸改變，「我開始覺得和20幾歲時不同。以前覺得很自由的事，隨著年紀增長，有時會轉化成『孤獨』或『不安』。」她也透露經歷過親人離世的悲傷，「讓我意識到『人終將會死』這件事，劇中鳴海的台詞常常像是在代替我說出心裡話，讓我感受很深。」

日本 退休金 日劇

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