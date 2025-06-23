越南狂粉暴衝上台 GD冷靜比手勢獲讚「王者氣場」

韓流天王G-Dragon 在越南舉辦演唱會，沒想到遇到狂粉。（取材自微博）

韓流天王G-Dragon(GD，權志龍)日前在越南 出席「K-STAR SPARK IN VIETNAM」演唱會，他在傾盆大雨中全身濕透，但仍盡力帶來最棒的演出。怎料唱到一半，突然有瘋狂粉絲試圖從舞台邊上的樓梯逆向衝上去，嚇壞全場粉絲。沒想到GD本人全程冷靜、帥氣比手勢維持全場節奏，讓粉絲大讚這才是「王者氣場」。

根據現場粉絲拍到的畫面，GD在演唱「crooked」時，一名男性粉絲情緒激動，突然突破人群要往台上衝。現場保鑣和工作人員見狀立刻衝上前去，五六個大漢一起把瘋狂粉絲制伏，合力將他拉離舞台。

GD用手勢向該名粉絲示意不能上台。（取材自微博）

台上的GD也看到了這起突發意外，但他沒有視而不見，也沒有驚慌失措，而是站定後對著該粉絲露出不好意思的笑容，並比出「停止」、「後退」「不可以」等手勢，整起過程絲毫沒有影響他的演出。

部分舞者也隨著音樂移動，不動聲色地擋在GD身側，暗中保護GD，相當貼心。

隨著相關影片在網路瘋傳，不少網友驚嘆，「這才是王者氣場」、「如果沒看到影片，根本不會知道剛剛發生了什麼事」、「超冷靜，超專業，太帥了」。