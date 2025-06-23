我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

不怕川普出手整肅 哈佛大學人脈廣又有「鈔」能力

越南狂粉暴衝上台 GD冷靜比手勢獲讚「王者氣場」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓流天王G-Dragon 在越南舉辦演唱會，沒想到遇到狂粉。（取材自微博）
韓流天王G-Dragon 在越南舉辦演唱會，沒想到遇到狂粉。（取材自微博）

韓流天王G-Dragon(GD，權志龍)日前在越南出席「K-STAR SPARK IN VIETNAM」演唱會，他在傾盆大雨中全身濕透，但仍盡力帶來最棒的演出。怎料唱到一半，突然有瘋狂粉絲試圖從舞台邊上的樓梯逆向衝上去，嚇壞全場粉絲。沒想到GD本人全程冷靜、帥氣比手勢維持全場節奏，讓粉絲大讚這才是「王者氣場」。

根據現場粉絲拍到的畫面，GD在演唱「crooked」時，一名男性粉絲情緒激動，突然突破人群要往台上衝。現場保鑣和工作人員見狀立刻衝上前去，五六個大漢一起把瘋狂粉絲制伏，合力將他拉離舞台。

GD用手勢向該名粉絲示意不能上台。（取材自微博）
GD用手勢向該名粉絲示意不能上台。（取材自微博）

台上的GD也看到了這起突發意外，但他沒有視而不見，也沒有驚慌失措，而是站定後對著該粉絲露出不好意思的笑容，並比出「停止」、「後退」「不可以」等手勢，整起過程絲毫沒有影響他的演出。

部分舞者也隨著音樂移動，不動聲色地擋在GD身側，暗中保護GD，相當貼心。

隨著相關影片在網路瘋傳，不少網友驚嘆，「這才是王者氣場」、「如果沒看到影片，根本不會知道剛剛發生了什麼事」、「超冷靜，超專業，太帥了」。

越南

上一則

「你別再婚了」張宇曝愛妻十一郎突留遺言 深情感人

下一則

劉宇寧新劇 「魏梁」王成思復活 網：感動到快哭了

延伸閱讀

越南演出男粉暴衝上台…GD臨危不亂「超有禮表現曝光」

越南演出男粉暴衝上台…GD臨危不亂「超有禮表現曝光」
越南副總理：與美談判前景正面 力阻46%關稅上路

越南副總理：與美談判前景正面 力阻46%關稅上路
路透：美國敦促越南和中國科技「脫鉤」 少用中製零組件

路透：美國敦促越南和中國科技「脫鉤」 少用中製零組件
遲到40分鐘遭狠酸 GD沒道歉「秒捐65萬美元」

遲到40分鐘遭狠酸 GD沒道歉「秒捐65萬美元」

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況