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疑涉醜聞突然道歉 TOKIO國分太一節目全辭

記者李姿瑩／綜合報導
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國分太一親切可靠形象背後藏著不少祕密。（取材自官方X）
國分太一親切可靠形象背後藏著不少祕密。（取材自官方X）

日本偶像樂團TOKIO東京小子的成員國分太一宣布無限期暫停演藝工作，震驚日本演藝圈。他手邊有6個固定參與主持的節目，全部受到影響，但官方並未公開真正原因。

50歲的國分太一是日本主持界紅人，已婚的他愛家形象深植人心，一直是零負評藝人。怎料一夕間風雲變色，昨日本電視台召開記者會將他從長壽節目「THE！ 鐵腕！ DASH！！」開除，但電視台社長堅持不透露國分太一犯了什麼錯，只說他屢次違規，在專家和律師的調查下犯錯事實明確，國分太一也當即認錯道歉。

國分太一所屬的東京小子原本隸屬於星達拓娛樂，目前已經獨立開設公司，和星達拓保持合作關係。國分太一在公司擔任副社長，但公司並未如外界預期地開除他，而是和電視台口徑一致，保全他的顏面。

國分太一也發表道歉聲明：「長年的活動，讓我對自己所處的立場缺乏認知，想法過於天真、自滿，行為上有所欠缺，導致了這次結果。我將無限期暫停所有活動，進行深刻反省。」

國分太一的師兄中居正廣先前才因為桃色糾紛身敗名裂，日本媒體和輿論普遍認為，國分太一可能涉及金錢、異性、職場騷擾等問題，與其等到負面醜聞爆發，不如先自請處分。

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