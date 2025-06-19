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THE BOYZ周鶴年與AV女優性交易 慘遭解約退團

記者陳穎╱綜合報導
周鶴年因和前AV明日花綺羅驚爆性交易被退團。（取材自微博）
周鶴年因和前AV明日花綺羅驚爆性交易被退團。（取材自微博）

南韓男團THE BOYZ的26歲成員周鶴年被爆與前日本AV女優明日花綺羅有性交易，引發社會關注。根據「10Asia」報導，多位演藝圈人士證實，周鶴年於今年5月底在東京一間私人酒吧與明日花綺羅見面並發生性關係，且支付酬勞，涉及性交易。

消息人士指出，除了周鶴年，One Hundred Label旗下的一名製作人也因同樣涉入性交易問題遭停職處分。據了解，經紀公司原本僅以「私生活問題」為由宣布周鶴年退團，但在掌握具體證據後，對方最終承認與明日花綺羅有金錢交易行為。

根據南韓法律，無論行為是否發生在境內，南韓國民若涉及性交易，仍可依法處罰，最高可處一年以下有期徒刑或300萬韓元(約2170美元)以下罰金。對此，One Hundred Label已決定與周鶴年解除合約並讓其正式退出THE BOYZ，並聲明：「公司對此事件高度重視，與成員們充分討論後，基於信任關係已無法持續合作，故作出此決定。」

周鶴年因買春被退團讓超多粉絲心碎，掀起退粉潮，認為他實在太令人失望，更有不少粉絲直言：「愛錯人」、「居然是這種原因被退團」、「太傻眼了」。

明日花綺羅過去曾因高價約會傳聞引發關注。根據「周刊王」報導，有民眾透露，在某臉書不公開社團「國內外暗黑旅遊團」中，曾張貼包含她在內的多位女優照片與標示價碼。該社團貼文顯示，明日花的「全套」約會價格為4小時400萬日圓（約2.76萬美元），並註明不限次數，地點在東京。

社團管理員回應網友詢問時表示：「是，就是她」，進一步指出明日花屬高人氣女優，並無提供短時間會面選項，價格彈性不大。根據爆料者說法，曾赴日參與相關行程的消費者，確實有機會與本人接觸。

明日花綺羅轉型後獲得不少粉絲喜愛。（取材自Instagram）
明日花綺羅轉型後獲得不少粉絲喜愛。（取材自Instagram）

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