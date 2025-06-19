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觀影說劇╱男神李敏鎬談「全知」 回歸神技喻人生

記者陳穎╱綜合報導
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李敏鎬暌違10年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）
李敏鎬暌違10年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

改編超人氣網路小說與網路漫畫的奇幻動作鉅作「全知讀者視角」，由韓星安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA主演，該片在首爾舉辦記者會，導演金秉祐率領眾演員出席，其中「BLACKPINK」成員JISOO因為世界巡演無法出席，導演也特別點名讚賞：「我對她的表現非常滿意」。

「全知讀者視角」改編自超人氣同名網路小說與網路漫畫，原作被譽為「最想被改編成影像作品」卻也「最難被影像化」的奇幻之作，故事講述平凡上班族「金獨子」，突然發現自己閱讀十年的小說世界在眼前成真，讓他必須在世界崩壞的浩劫當中，與小說主角「劉眾赫」與夥伴們攜手奮戰，努力追尋自己心中的理想結局。

導演金秉祐分享：「我們一邊努力維持作者的意圖與樂趣，一邊根據電影的敘事方式，進行必要的修改和重構。」他分享改編過程：「如何將現實與奇幻以合適比例混搭，並在每個場景轉換中進行調整，是我和全體工作人員感到最艱難與敏感的部分。我們決定更集中在現實層面，讓觀眾意識到『這不是遙遠世界的故事，而是發生在我們身邊的事情。』這對維持電影的緊張感至關重要。」

首度擔任電影主演的安孝燮坦言：「說沒有壓力是騙人的，我必須盡可能地全力以赴，演繹金獨子這個角色。」他形容金獨子是「任何人身邊都可能會出現的平凡人」，並透露自己不斷揣摩角色面對世界崩壞的情緒：「獨子希望改變小說結局，也希望來到一個所有人都能共存的世界。但若真的面對這種情況，自己能否真正採取行動，是我一直以來思考的地方。我努力揣摩那種情緒，並與導演反覆討論每項細節來打磨角色。」他也笑稱自己有大量奔跑戲，因此得來意外收穫：「我跑得更快了。」

李敏鎬暌違10年再度回歸大銀幕，這回詮釋擁有回歸技能、經歷無數次重啟人生的「劉眾赫」，他感性表示：「我認為每個人在人生當中，都背負著屬於自己的價值與重擔，劉眾赫也一樣。」他並透露接演原因：「透過人與人之間的聯繫獲得力量，是當代社會最需要的事情。在這個個人化、孤立化傾向愈發明顯的現代社會，攜手克服逆境是當代人所需要的正能量，我相信本片一定會讓觀眾有所感觸。」

NANA則在片中化身被獨子搭救，進而為正義而戰的「鄭熙媛」一角，也是她首度接演動作戲，她表示：「收到劇本前，我就對導演的作品很有信心，所以對大家可以出色完成作品感到放心。」她並補充：「我一直想拍真正的動作片，這次總算如願。或許因為我有偶像出身的經驗，用身體表演讓我特別投入，也讓我更想成為動作演員。」至於在片中飾演崇拜劉眾赫，並視他為師父的高中生「李智慧」，則由天團「BLACKPINK」成員JISOO演繹，將以生動表現為全片增添活力。雖然她因為世界巡演無法出席活動，導演也特別點名讚賞：「我想找一位能吸引觀眾目光的演員，JISOO一加入劇組，就展現極高的投入與熱誠，我對她的表現非常滿意。」

「全知讀者視角」舉辦記者會，申承浩(左起)、李敏鎬、NANA、導演金秉祐、蔡秀彬...
「全知讀者視角」舉辦記者會，申承浩(左起)、李敏鎬、NANA、導演金秉祐、蔡秀彬、安孝燮一同出席。（圖／采昌國際多媒體提供）

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