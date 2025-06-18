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日網球王子爆外遇 錦織圭偷吃3年「金屋藏嬌」

記者陳穎／即時報導
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錦織圭「正宮」觀月亞子(左圖右)與「小三」大口小豆(右圖)外型非常相似長。(摘自X、Instagram)
錦織圭「正宮」觀月亞子(左圖右)與「小三」大口小豆(右圖)外型非常相似長。(摘自X、Instagram)

35歲日本網球名將錦織圭，曾和福原愛公開交往，憑藉陽光形象與卓越球技，在2015年創下世界排名第4的個人最高紀錄，被譽為「真人版網球王子」。他與模特兒觀月亞子於2020年12月登記結婚，儘管因疫情延後，仍在2022年聖誕節前夕補辦盛大婚禮。

然而，錦織圭遭「週刊文春」踢爆，在婚禮前即與UNIQLO合作女模大口小豆（大口あづ記）展開婚外情，至今仍維持關係。據報導，他曾向大口坦言無法與她結婚，理由是「雖對妻子沒感情，但孩子很重要」。儘管如此，兩人仍不時約會、出國同行，甚至被形容為「網壇圈內皆知的秘密」。

爆料指出，2023年間，大口另交一名男友，但該男發現兩人不倫後，手握親密合照與對話紀錄試圖對質。最終，錦織以律師團隊介入，不僅讓對方銷毀證據，還簽下保密協議，事後大口與該男友分手。儘管兩人曾一度冷淡，2024年雙方再度舊情復燃。

「週刊文春」直擊6月11日兩人身穿類似休閒服、戴帽偽裝低調約會，還使用共享滑板車取代私人車輛避免曝光。用餐後更分批行動，錦織在夜色掩護下悄悄返回大口住所。報導亦指出，目前大口小豆住在日本高級地段豪宅，租金由錦織支付。每當他從國外賽事返日，便會探訪對方。兩人不僅常一起出遊看電影、唱KTV，大口也曾陪同參與海外賽事。

值得一提的是，錦織的戀愛史一向話題不斷，過去曾與桌球名將福原愛交往，其他戀愛對象包括高爾夫選手宮里美香、體操選手坪井保菜美與女大學生中川真理子，現任妻子觀月亞子為他第5任公開女友，大口小豆則是第6人。

福原愛

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