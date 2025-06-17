「收視救世主」失靈 南宮珉高EQ回應被讚爆

南宮珉的新劇收視不如預期，他親上火線回應。(取材自Instagram)

憑藉「戀人」榮獲百想視帝、有「收視率救世主」稱號的南韓 男星南宮珉，近日以SBS金土劇「我們的電影」回歸小螢幕，攜手演技派女星全汝彬（又譯全余贇）共演療癒系愛情劇。然而首周播出後收視不如預期，引發輿論關注，對此，南宮珉親自出面回應，以高EQ展現主演風度，更向觀眾喊話：「請給我到第五集的機會！」

「我們的電影」於6月13日首播，首集全韓收視率為4.2%，第二集則下滑至3.0%，遠低於前檔戲劇「鬼宮」的平均9%至11%。同時段MBC播出的「勞務士盧武鎮」收視則有4.6%表現，形成明顯對比。有韓媒甚至以「收視率跌三分之一…南宮珉無線台墊底屈辱」為題報導，引發關注。

對此，南宮珉透過個人SNS限時動態截圖該篇報導，幽默回應：「記者您好，雖然標題很刺激，但內容看來您真的有看我們的戲，非常感謝！」他誠懇表示：「雖然目前收視低迷，我仍非常有信心。請大家繼續關注到第五集。如果到時還看不到明顯反彈，那就盡情責備我，這將是我的責任。」這番發言也贏得網友一致好評：「這才是真正的主角風範」、「演員自己出來承擔很難得」、「帥氣又有格局」。

「我們的電影」講述電影導演李濟河（南宮珉飾）在經歷創作瓶頸後，決定翻拍亡父的作品「白色之戀」，並因此遇見罹患絕症、渴望留下最後角色印記的女演員李多恩（全汝彬飾），一段無法推遲的愛情逐漸展開。劇集雖以淡雅敘事為主，節奏相對慢熱，南宮珉也坦言該劇「缺乏多巴胺式快節奏演出，並不符合典型黃金時段金土劇觀眾的口味」，但他相信作品的品質與情感深度值得期待。

盡管首周收視成績讓人失望，但劇集細膩描繪「末日愛情」的情節逐漸引起觀眾討論。不少人因南宮珉的回應而決定入坑，留言表示：「本來沒注意，現在想追來看看」、「收視不是唯一標準，內容更重要」。此外，同時段競爭對手「勞務士盧武鎮」的收視也未持續上升，為「我們的電影」提供潛在反彈空間。南宮珉的一句「給我到第五集的機會」也成為觀眾間的話題關鍵字，掀起好奇心與期待感。

「我們的電影」由南宮珉與導演李政勳時隔八年再度合作，原本考慮於tvN播出，最終落腳SBS黃金時段。盡管起跑成績不佳，但憑藉精緻劇情、主角化學反應與主演誠意，是否能扭轉局勢仍待觀察。