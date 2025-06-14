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觀影說劇╱李敏鎬、安孝燮 高強度動作戲比帥

記者李姿瑩╱綜合報導
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李敏鎬為琢磨眼神和表情細節下了不少苦功。（圖／采昌國際多媒體提供）
李敏鎬為琢磨眼神和表情細節下了不少苦功。（圖／采昌國際多媒體提供）

由韓星李敏鎬、安孝燮、Jisoo主演的年度韓片「全知讀者視角」，集結多名黃金卡司，不只安孝燮獻出電影首演的初體驗，李敏鎬更是暌違10年回歸大銀幕，讓這部斥資300億韓元（約2191萬美元）的作品成為今年韓影規模最大、話題最強的電影巨作。

李敏鎬為了完美詮釋角色，進行數個月的高強度動作訓練。他分享：「我思考許多關於一個在永生中獨自生存的人類的孤獨感。因為他是一個不斷戰鬥的角色，所以我在動作戲準備上投注大量心血。」李敏鎬強調：「我花費了很多心思在動作、眼神、表情上，要怎樣讓它們不顯得過度誇張與虛假。」

安孝燮在片中演出唯一堅持看到結局的讀者「金獨子」，被迫與李敏鎬等人聯手，在末日世界中絕地求生。他靠平凡但堅強的角色抓住觀眾的心，透露自己從角色外型、表情、語調到視線，都經過反覆打磨，「我跟導演進行相當多的討論，在角色研究上花費許多時間，也一直針對動作進行訓練」。

除了李敏鎬和安孝燮，還有蔡秀彬、NANA、Jisoo互飆演技。Jisoo詮釋反應靈活的女高中生，穿上制服的模樣格外清純。她說：「我努力展現角色的判斷力，由於人物設定，我獨自拍攝的場景很多，但與其說是遺憾，不如說可以很好地展現出角色個性。」。

安孝燮首度主演電影。（圖／采昌國際多媒體提供）
安孝燮首度主演電影。（圖／采昌國際多媒體提供）
Jisoo穿上制服展現清純模樣。（圖／采昌國際多媒體提供）
Jisoo穿上制服展現清純模樣。（圖／采昌國際多媒體提供）

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