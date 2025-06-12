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金泰希暌違13年赴台 凍齡美貌驚豔粉絲

記者梅衍儂／綜合報導
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有「南韓第一美女」稱號的金泰希，暌違13年來台灣。（記者黃仲明／攝影）
有「南韓第一美女」稱號的金泰希，暌違13年來台灣。（記者黃仲明／攝影）

韓星金泰希曾以「天國的階梯」、「愛在哈佛」等劇風靡全亞洲，暌違13年再度踏上寶島，舉手投足依舊優雅端莊，她身穿灰色針織衫與牛仔褲、頭戴綠色帽子，低調卻難掩星光，面對媒體拍攝，她大方揮手、笑容親切，狀態之好，一點也看不出45歲的模樣。

金泰希和男神Rain於2017年結婚，育有二女，婚後她雖然作品產量減少，但始終維持高人氣，2020年以「哈囉掰掰，我是鬼媽媽」回歸小螢幕，溫柔演技再度擄獲人心。她日前現身機場，一臉淡妝看得出皮膚相當透亮，搭配上飄逸長髮，盡顯少女姿態，歲月似乎沒在她身上留下痕跡。

另外，南韓天團防彈少年團（BTS）成員JIMIN與柾國11日結束軍旅生活，目前BTS已有六名成員完成兵役，僅剩正在服替代役的SUGA，預計將於本月21日退伍，讓粉絲萬分期待。

另兩位團員RM與V前一天退伍，加上JIMIN與柾國，BTS全員回歸只剩最後一步。HYBE娛樂雖尚未公布具體的回歸計畫，但外界預測BTS將於下半年會重新展開團體活動，極可能推出全新專輯或舉辦世界巡演。

BTS 南韓

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