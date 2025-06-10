「魷魚遊戲3」演員大暴雷 導演：不再拍第4季

Netflix「魷魚遊戲」最終章6月27日開啟。(圖／Netflix提供)

紅遍全球的韓劇 「魷魚遊戲 」舉行第三季記者發布會，14名主要演員包括李政宰、李炳憲、魏嘏雋、任時完、姜河那、朴珪瑛、朴成焄、李陣郁和曹柔理齊聚一堂，與導演黃東赫一起宣傳。因為不能劇透，演員們的回答都相對保守，唯有李陣郁大方公開自己為了存活，從參賽者變成帶著面具的粉紅士兵。

李陣郁在第二季播出後，被朴珪瑛公開穿著粉紅士兵制服的照片，引發爆雷爭議。李陣郁乾脆自己先說明：「因為在第二季造反失敗遭到淘汰，唯有粉紅士兵等相關人員才能活下來，我也很好奇246號這個角色之後會發生什麼事情。」主持人朴慶琳跟著笑說：「他已經把所有能說的話都說了。」

李政宰在第二季中帶頭造反，但慘遭鎮壓且失去摯友。李政宰表示，主角成奇勳親眼目睹朋友死去後，陷入深深的氣餒和絕望，「他會如何站起來？又會走向何方？這就是第三季故事的起點」。他也點出「理念與價值觀的對決」是第三季的劇情核心，結局走向將是最大看點。

飾演大反派的李炳憲也掛保證，第三季的最後結局「非常戲劇化」，展現正反兩派的最終衝突與對決，是整部劇集的高潮所在。