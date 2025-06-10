我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

「魷魚遊戲3」演員大暴雷 導演：不再拍第4季

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Netflix「魷魚遊戲」最終章6月27日開啟。(圖／Netflix提供)
Netflix「魷魚遊戲」最終章6月27日開啟。(圖／Netflix提供)

紅遍全球的韓劇魷魚遊戲」舉行第三季記者發布會，14名主要演員包括李政宰、李炳憲、魏嘏雋、任時完、姜河那、朴珪瑛、朴成焄、李陣郁和曹柔理齊聚一堂，與導演黃東赫一起宣傳。因為不能劇透，演員們的回答都相對保守，唯有李陣郁大方公開自己為了存活，從參賽者變成帶著面具的粉紅士兵。

李陣郁在第二季播出後，被朴珪瑛公開穿著粉紅士兵制服的照片，引發爆雷爭議。李陣郁乾脆自己先說明：「因為在第二季造反失敗遭到淘汰，唯有粉紅士兵等相關人員才能活下來，我也很好奇246號這個角色之後會發生什麼事情。」主持人朴慶琳跟著笑說：「他已經把所有能說的話都說了。」

李政宰在第二季中帶頭造反，但慘遭鎮壓且失去摯友。李政宰表示，主角成奇勳親眼目睹朋友死去後，陷入深深的氣餒和絕望，「他會如何站起來？又會走向何方？這就是第三季故事的起點」。他也點出「理念與價值觀的對決」是第三季的劇情核心，結局走向將是最大看點。

飾演大反派的李炳憲也掛保證，第三季的最後結局「非常戲劇化」，展現正反兩派的最終衝突與對決，是整部劇集的高潮所在。

導演黃東赫為了「魷魚遊戲」承受極大的壓力，在記者會上斬釘截鐵地說：「沒有第四季了，我已經跟Netflix說好，這次就是以最後一季進行製作。」他相信觀眾看完第三季後也會認同見好就收，現在他的創作重心已經放到電影作品上，如果還要再製拍「魷魚遊戲」，可能會以「番外篇」形式登場。「魷魚遊戲3」27日在Netflix上線。

「魷魚3」14名演員和導演黃東赫齊聚攜手宣傳。(圖／Netflix提供)
「魷魚3」14名演員和導演黃東赫齊聚攜手宣傳。(圖／Netflix提供)

魷魚遊戲 Netflix 韓劇

上一則

BTS防彈少年團RM與V退伍 粉絲倒數全員合體

下一則

劉以豪「山忌」變紙片人 不離不棄中邪女友惹淚崩

延伸閱讀

拍完「魷魚3」真的沒了 他在記者會上大方劇透

拍完「魷魚3」真的沒了 他在記者會上大方劇透
烏俄再度交換戰俘 25歲以下士兵為主

烏俄再度交換戰俘 25歲以下士兵為主
遭控伸狼爪 導演蕭雅全道歉停工：珍重再見

遭控伸狼爪 導演蕭雅全道歉停工：珍重再見
金馬導演蕭雅全捲性騷風波 女導怒控掀衣舔胸

金馬導演蕭雅全捲性騷風波 女導怒控掀衣舔胸

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
章子怡公開和女兒醒醒的合照。(取材自章子怡微博)

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

2025-06-02 01:52
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密