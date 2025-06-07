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5度傳熱戀李周妍 G-Dragon打破沉默：不是事實

記者李姿瑩／綜合報導
GD(左)和李周妍已經5度傳出緋聞。（取材自xportsnews）
GD(左)和李周妍已經5度傳出緋聞。（取材自xportsnews）

南韓歌手G-Dragon（權志龍，GD）日前透過經紀公司Galaxy Corporation否認和TWICE的SANA交往，當時網友整理他的緋聞對象，發現對於跟與After School出身女星李周妍的戀愛傳聞，只有一開始澄清，後來都選擇不回應，懷疑李周妍才是真正的正牌女友。

GD和李周妍自2017年以來，已經5度傳出緋聞。雙方起初皆回應是誤會，彼此只是「親近的朋友」，後續對相關傳聞不再回應，沒想到被解讀為「默認」。

如今網友繪聲繪影認為他們低調交往，大費周章翻出李周妍過去的照片，質疑她上傳IG的自拍照地點就是GD家，指稱她懷裡抱的貓疑似是GD的愛貓，背景還有GD家的沙發等等。GD只好再次打破沉默，請經紀公司代為發聲。

經紀公司昨發出聲明表示：「最近不斷傳出G-Dragon和李周妍的熱戀傳聞，內容均不是事實。」澄清李周妍並沒有和GD交往，請網友停止想像揣測。

GD人紅是非多，盛名之累讓他的感情世界被放大檢視。李周妍自從2017年分享和GD的合照起，就被瘋狂粉絲盯上，陸續發現她和GD在夏威夷相同地點拍照，還有同遊濟州島、上傳同款App影片等等，8年來傳了多達5次緋聞。

夏威夷 南韓 App

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