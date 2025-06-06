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朴竣輝偷吃同劇女新人 疑被未婚妻「抓姦」曝光現場

娛樂新聞組／綜合報導
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朴竣輝(右)疑似出軌同劇女演員禹鎮英被抓到。(取材自Instagram)
朴竣輝(右)疑似出軌同劇女演員禹鎮英被抓到。(取材自Instagram)

南韓藝人朴竣輝爆驚人不倫醜聞！他近日IG限時動態上突然出現數張他坐在床邊低頭的照片，身旁則是同樣低著頭的音樂劇女演員禹鎮英，更令人震驚的是，限動中還曝光了兩人私下對話，內容如「可以去洗澡了」、「衣服換好了嗎」等曖昧語句，引外界質疑兩人關係。另外包括朴竣輝籌備婚禮簡訊、喜帖截圖也隨之曝光，雖然該帳號在發文10分鐘後就刪除內容並關閉帳號，但網友猜測上傳者可能是朴竣輝的未婚妻，推測她拍下了現場照並以男方帳號公開「捉姦實錄」。

綜合韓媒Starnews、Money Today報導，朴竣輝與禹鎮英同為人氣音樂劇「Bare: The Musical」演員，男方為三人輪演制主角之一，女方則是配角，該劇3日才進行首演，隨後便爆出演員出軌醜聞，戲劇製作公司 ShowPLAY事後發聲明，表示兩人因「個人因素」退出，並向觀眾致歉，同時開放退票，將無條件全額退款。而朴竣輝退出「Bare: The Musical」，其演出，角色「彼得」由姜炳勳頂替，禹鎮英所飾演的「譚雅」則由朴度延接替。

朴竣輝以「隱秘而偉大」音樂劇出道，已是業內熟面孔，而禹鎮英則為2000年出生的新人演員，如今2人爆出軌醜聞，形象重創。

南韓

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