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坂元裕二4度合作松隆子 首登銀幕打造「一輩子回憶」

記者廖福生／綜合報導
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知名編劇坂元裕二與導演塚原亞由子，打造動人愛情鉅獻「跨越時空的初吻」。(圖／車庫娛樂提供)
知名編劇坂元裕二與導演塚原亞由子，打造動人愛情鉅獻「跨越時空的初吻」。(圖／車庫娛樂提供)

日本知名編劇坂元裕二第四度合作松隆子推出新片「跨越時空的初吻」，也是兩人首度合作的電影作品，編劇坂元裕二表示：「一直很希望總有一天能和松隆子演員合作一部電影，她和松村北斗演員分飾了角色的29歲和45歲的時期，原本以為他們應該多少會希望使用CG特效，但他們兩位演員都不仰賴CG特效，而是直接以演技去分飾角色的兩個時期，真的讓我很驚訝。雖然這世上有很棒的CG特效，但他們兩位展現了超越特效的演員力量！」

對於「跨越時空的初吻」的創作理念，坂元裕二表示：「想打造出一部成為一輩子的回憶的電影，所以才開始構寫這個故事。對彼此感到厭倦的中年夫妻，妻子穿越時空和年輕的丈夫相戀的故事，這算是外遇嗎？還是夫妻之愛？明明是和夫妻有關的故事，為何片名會有『初吻』呢？我希望觀眾會因這種矛盾的情感而心動地觀影，才構寫了這個劇本。能和最棒的演員們一起工作的快樂，以及遇見了擁有無限能量和點子的塚原導演，讓我一直很期待能觀賞到大家一起完成的電影！不論是熱戀中的人、想談戀愛的人、旁觀他人戀愛的人，應該都能笑著觀賞這部作品。」

「SixTONES」成員松村北斗，近期藉由電影「長夜盡頭的微光」獲得多座獎項，這次他在「跨越時空的初吻」中的聲音自然地隨著角色年紀產生變化，他表示：「在看電影成品時，我以為塚原導演幫我的聲音加工了呢，但導演卻說沒有。我想是因為有松隆子前輩的支持，以及塚原導演的建議，我才能不知不覺地詮釋出角色40多歲的感覺，幸好有展現出來呢，讓我安心了不少。」

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