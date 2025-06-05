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47歲元斌回來了 網喊「AI等級美貌」

記者梅衍儂╱綜合報導
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元斌魅力不減。（取材自YouTube）
元斌魅力不減。（取材自YouTube）

韓星元斌消失螢光幕前長達15年的，近日突然以一支中古風格廣告驚喜現身，立刻掀起粉絲與大眾的熱烈討論。這支為家居服務平台拍攝的新廣告，宛如電影場景，也讓粉絲見證元斌不變的男神魅力。

元斌自2010年電影「大叔」後，長達15年未推出新作，僅偶爾透過廣告與粉絲見面。他1997年透過KBS電視劇「求婚」出道後，還演過「太極旗-生死兄弟」、「母親」等多部作品，但之後鮮少有影視新作。

他2013年與演員李奈映公開戀情，2015年結婚並育有一子。平日生活中，他親自栽種黑果枸杞榨汁分享，參加烹飪課學習榨芝麻油贈予親友，過著低調而悠閒的生活。李奈映曾在訪問中透露：「他仍持續在看劇本，對好作品充滿興趣，很快就會回歸，請大家再稍等一下。」

好不容易最近他有新廣告，元斌以中古時代造型亮相，身穿黑色西裝，配上古典剪影與沉穩神情，雖然沒有台詞，氣場仍相當強大，他古銅色的肌膚、小巧臉龐、高挺鼻樑，以及與巔峰時期無異的身材，再次讓粉絲驚呼「歲月對他毫無影響」。

廣告一公開，網友紛紛留言：「真的太帥了」、「氣質越來越深邃」、「AI等級美貌，這才是真帥」、「什麼時候要拍新電影？」、「廣告能不能拍成18集系列？」等，可見其人氣依舊火熱。

元斌最新廣告。（取材自YouTube）
元斌最新廣告。（取材自YouTube）

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