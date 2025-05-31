南韓「最美女歌手排行榜」Top15 女團BLACKPINK全上榜
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2025「南韓最美女歌手排行榜」Top 15來了！在美國投票網站Kingchoice公布的「Visual Queen of KPOP 2025」排行榜中，BLACKPINK的4名成員全數上榜，尤其4位美女睽違2年再度合體舉辦世界巡迴演唱會，BLINK們一定要手刀搶票。
獲得第2名的Nancy，曾獲得美國網站「TC Candler」全球百大美女「2023世界最美臉孔」，美韓混血的她擁有絕美顏值， 離開女團MOMOLAND之後單飛發展，也受到不少品牌青睞。TWICE這次表現也不錯，有3位團員上榜，不過都是非韓籍的外籍成員。
但本次票選的Top15榜單都不見aespa成員，好想呼喚「卡寶」Karina一下...不知你覺得那顆最美的遺珠是誰？
此外，綜觀Kingchoice的各項KPOP相關排行榜，南韓第4代、第5代偶像團體的上榜機率都偏低，畢竟是美國投票網站，可能對新韓團趨勢的接觸有限，其實新生代有許多優秀的歌手、舞者與帥哥美女，希望未來能讓全世界都看見。
●2025「南韓最美女歌手排行榜」Top 15
Top15：Seolhyun雪炫
Top14：TWICE Sana
Top13：少女時代YoonA潤娥
Top12：IVE Wonyoung張員瑛
Top11：Suzy秀智
Top10：ITZY Ryujin留真
Top9：TWICE Mina
Top8：IU李知恩
Top7：BLACKPINK Rosé
Top6：BLACKPINK Jennie
Top5：TWICE Tzuyu子瑜
Top4：BLACKPINK Jisoo
Top3：Red Velvet Joy
Top2：Nancy
Top1：BLACKPINK Lisa
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