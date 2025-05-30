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被目擊熱戀小16歲女星 李東健親自回應好曖昧

記者梅衍儂／綜合報導
李東健2020年離婚後感情狀態相當低調。(取材自Instagram)
李東健2020年離婚後感情狀態相當低調。(取材自Instagram)

46歲韓星李東健2020年離婚後感情狀態相當低調，近來被爆出熱戀29歲女星姜海琳，兩人多次在首爾江南地區約會遭目擊，互動親密。對於戀愛傳聞，雙方經紀公司僅以「無法確認」代答，而李東健本人也親自上火線回應了。

根據韓媒「SPOTV NEWS」報導，有目擊者指出，李東健與姜海琳不只一次被看到在江南一帶約會，兩人毫不避諱旁人目光，舉止自然親密。李東健不時摟著姜海琳的肩膀與腰，兩人甚至手牽手在街頭散步，儼然是熱戀中情侶。

李東健1998年以歌手身分出道，之後轉型為演員，以「巴黎戀人」、「月桂樹西裝店的紳士們」走紅，2017年與趙允熙結婚，同年迎來一女，但2020年協議離婚，女兒由趙允熙撫養。李東健離婚與女兒保持聯繫，並透過綜藝節目「我家的熊孩子」展現愛小孩的好爸爸模樣，他也在濟州島開設咖啡廳，拓展事業版圖。

李東健近日接受「體育東亞」電訪，對於與姜海琳的戀愛傳聞，他直言：「我覺得這不是我可以直接談論的事情」，態度相當謹慎，而他也談到不會因為緋聞而暫停工作，會繼續參與「我家的熊孩子」錄影。

29歲女星姜海琳和李東健傳出緋聞。(取材自Instagram)
29歲女星姜海琳和李東健傳出緋聞。(取材自Instagram)

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