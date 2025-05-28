韓星李東健爆熱戀小16歲女星 經紀公司超曖昧回應了

李東健（左）和姜海琳爆出緋聞。(取材自News1)

46歲韓星李東健2020年離婚後感情狀態相當低調，近來被爆出熱戀29歲女星姜海琳，2人多次在首爾江南地區約會遭目擊，互動親密。對於戀愛傳聞，雙方經紀公司僅以「無法確認」回應。

根據韓媒「SPOTV NEWS」報導，有目擊者指出，李東健與姜海琳不只一次被看到在江南一帶約會，兩人毫不避諱旁人目光，舉止自然親密。李東健不時摟著姜海琳的肩膀與腰，兩人甚至手牽手在街頭散步，儼然是熱戀中情侶。

李東健1998年以歌手身份出道，之後轉型為演員，以「巴黎戀人」、「月桂樹西裝店的紳士們」走紅，2017年與趙允熙結婚，同年迎來一女，但2020年協議離婚，女兒由趙允熙撫養。李東健離婚與女兒保持聯繫，並透過綜藝節目「我家的熊孩子」展現愛小孩的好爸爸模樣，他也在濟州島開設咖啡廳，拓展事業版圖。

姜海琳則是2017年憑藉網路劇「偶像代行權限」出道，之後參與「戀愛的參與」第二、三季演出，2022年在Netflix 影集「Somebody」中首次擔綱主演，最近她參演河正宇執導的新片「Lobby」，演藝事業逐步上升。

姜海琳所屬的經紀公司ANDMARK今日(29日)表示：「這屬於演員的私生活，無法對外確認。」李東健所屬的WPLUS公司回應也大同小異：「這是屬於私領域的內容，無法向本人確認。」

對於此次戀愛傳聞，「我家的熊孩子」製作單位回應：「我們也是透過報導得知，這是演員個人的私生活，與節目無關，節目中並不會提及此事。」