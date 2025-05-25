男神蘇志燮赴台推南韓觀光 「蘇太太們」捧場嗨翻

蘇志燮一身白西裝，化身粉絲心中最帥的白馬王子出場。(記者王聰賢／攝影)

南韓 男神蘇志燮日前現身台北世貿一館，以旅遊大使身分出席台北國際觀光 博覽會。他暌違六年造訪台灣，雖然已經低調結婚，但台灣廣大的「蘇太太們」熱情不減，逾100人一早塞爆活動會場，把舞台區和南韓觀光攤位擠得水洩不通。

47歲的蘇志燮當天穿著一身白西裝，化身粉絲心中最帥的白馬王子。個性內斂的他簡單用中文「大家好」問候現場粉絲，雖然話不多但全程不停揮手致意，一舉一動都引發台下高分貝的尖叫聲。

蘇志燮對南韓旅遊觀光貢獻良多，過去曾出版旅遊寫真集，引發江原道觀光熱潮。江原道為了感謝他，甚至把一條路命名為「蘇志燮路」。蘇志燮害羞直呼真的很榮幸，至於去「蘇志燮路」能不能遇到蘇志燮？他聞言笑說：「雖然不能遇到我，但或許可以遇到像我的人。」

他除了推薦觀光景點，還與幸運粉絲一起拍照互動。約半個小時後，從主舞台移動到韓國區舞台，沿途路人此起彼落高喊「好帥」。而他和南韓各地觀光代表拍完宣傳照後，在人群簇擁下離去。

雖然只有短短不到40分鐘，但能看到蘇志燮已經讓「蘇太太們」心滿意足，即使活動翻譯不甚流暢，不少人仍開心直呼「好爽」，有跟蘇志燮合比到愛心手勢的粉絲更是嗨翻，尖叫說「再也不洗手」。

相形之下，南韓女星宋知佑則在夾縫中求生存。以「魷魚遊戲 2」打開知名度的她，當天在旅展上促銷eSIM網卡，攤位正好卡在蘇志燮移動的路線上。不過十幾名男粉絲對宋知佑不離不棄，賣力參與問答活動，完全不受「蘇太太們」影響。