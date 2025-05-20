金秀賢淪地下情人？金賽綸爆劈腿男偶像金援渡難關

金賽綸2月過世，至今風波停不了。(摘自YTN)

金秀賢 3月10日開始捲入金賽綸 之死，男神跌落神壇，神隱21天的他，在3月31日舉辦記者會，試圖說明和金賽綸之間的關係，強調兩人是在2019年也就是她成年後才交往，過程中泣不成聲，但似乎仍無法止血。金賽綸的遺屬17日再曝她生前錄音檔，強調她在國二寒假失去童貞，還被拍了性愛照，金秀賢則企圖花40億韓元（約9500萬元台幣）購買錄音檔掩滅證據被拒絕。

不過韓國新聞網「Money Today」今天爆料，金賽綸被指在2018年左右與一位有名的男團偶像交往。雖然死者家屬一直強調，金賽綸是從2015年到2021年與金秀賢交往，但有人指出，她其實劈腿另一名人氣男偶像A先生。

報導指出，金賽綸在2018年左右與年長的偶像成員A先生交往，後來金賽綸在2019年初和A先生短暫分手，但在2022年初至年中復合。當時正值金賽綸遭遇酒駕事故的時期。據悉，A先生還拿出一大筆錢幫助陷入經濟困境的金賽綸。

據悉，金賽綸並沒有隱瞞這段戀情，大方向友人介紹A先生就是男朋友，兩人雖然在2023年初分手，但直到去年仍保持聯繫，恢復朋友關係。不過也有網友表示，是否因為金秀賢的這段戀情不能公開，才會有這樣的傳聞，感覺又是金秀賢要洗風向。